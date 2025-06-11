https://ria.ru/20250611/migranty-2022302642.html
В Подмосковье задержали более 30 нелегалов после конфликта у ТЦ
В Подмосковье задержали более 30 нелегалов после конфликта у ТЦ - РИА Новости, 11.06.2025
В Подмосковье задержали более 30 нелегалов после конфликта у ТЦ
В подмосковном Чехове сотрудники полиции задержали 32 мигрантов-нелегалов, предположительно участвовавших в конфликте возле торгового центра, в результате... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:48:00+03:00
2025-06-11T16:48:00+03:00
2025-06-11T16:49:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
чехов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В подмосковном Чехове сотрудники полиции задержали 32 мигрантов-нелегалов, предположительно участвовавших в конфликте возле торгового центра, в результате которого пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "По предварительной информации, 9 июня на территории возле торгового центра, расположенного в микрорайоне Губернский, между мужчинами произошла ссора, в ходе которой двое их них получили телесные повреждения", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники полиции доставили в отдел 32 предполагаемых участников инцидента, которые были привлечены к административной ответственности по статье 18.8 "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации" КоАП РФ. Полиция разбирается во всех обстоятельствах произошедшего.
https://ria.ru/20250606/zaderzhanie-2021347843.html
https://ria.ru/20250602/podmoskove-2020497270.html
россия
московская область (подмосковье)
чехов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), чехов, происшествия
Россия, Московская область (Подмосковье), Чехов, Происшествия
В Подмосковье задержали более 30 нелегалов после конфликта у ТЦ
Полицейские задержали 32 нелегала после конфликта у ТЦ в подмосковном Чехове