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В Подмосковье задержали более 30 нелегалов после конфликта у ТЦ - РИА Новости, 11.06.2025
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16:48 11.06.2025 (обновлено: 16:49 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/migranty-2022302642.html
В Подмосковье задержали более 30 нелегалов после конфликта у ТЦ
В Подмосковье задержали более 30 нелегалов после конфликта у ТЦ - РИА Новости, 11.06.2025
В Подмосковье задержали более 30 нелегалов после конфликта у ТЦ
В подмосковном Чехове сотрудники полиции задержали 32 мигрантов-нелегалов, предположительно участвовавших в конфликте возле торгового центра, в результате... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:48:00+03:00
2025-06-11T16:49:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
чехов
происшествия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В подмосковном Чехове сотрудники полиции задержали 32 мигрантов-нелегалов, предположительно участвовавших в конфликте возле торгового центра, в результате которого пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "По предварительной информации, 9 июня на территории возле торгового центра, расположенного в микрорайоне Губернский, между мужчинами произошла ссора, в ходе которой двое их них получили телесные повреждения", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники полиции доставили в отдел 32 предполагаемых участников инцидента, которые были привлечены к административной ответственности по статье 18.8 "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации" КоАП РФ. Полиция разбирается во всех обстоятельствах произошедшего.
https://ria.ru/20250606/zaderzhanie-2021347843.html
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россия
московская область (подмосковье)
чехов
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россия, московская область (подмосковье), чехов, происшествия
Россия, Московская область (Подмосковье), Чехов, Происшествия
В Подмосковье задержали более 30 нелегалов после конфликта у ТЦ

Полицейские задержали 32 нелегала после конфликта у ТЦ в подмосковном Чехове

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В подмосковном Чехове сотрудники полиции задержали 32 мигрантов-нелегалов, предположительно участвовавших в конфликте возле торгового центра, в результате которого пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
"По предварительной информации, 9 июня на территории возле торгового центра, расположенного в микрорайоне Губернский, между мужчинами произошла ссора, в ходе которой двое их них получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сотрудники полиции доставили в отдел 32 предполагаемых участников инцидента, которые были привлечены к административной ответственности по статье 18.8 "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации" КоАП РФ.
Полиция разбирается во всех обстоятельствах произошедшего.
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РоссияМосковская область (Подмосковье)ЧеховПроисшествия
 
 
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