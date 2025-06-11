https://ria.ru/20250611/migranty-2022302642.html

В Подмосковье задержали более 30 нелегалов после конфликта у ТЦ

В Подмосковье задержали более 30 нелегалов после конфликта у ТЦ - РИА Новости, 11.06.2025

В Подмосковье задержали более 30 нелегалов после конфликта у ТЦ

В подмосковном Чехове сотрудники полиции задержали 32 мигрантов-нелегалов, предположительно участвовавших в конфликте возле торгового центра, в результате... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T16:48:00+03:00

2025-06-11T16:48:00+03:00

2025-06-11T16:49:00+03:00

россия

московская область (подмосковье)

чехов

происшествия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В подмосковном Чехове сотрудники полиции задержали 32 мигрантов-нелегалов, предположительно участвовавших в конфликте возле торгового центра, в результате которого пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "По предварительной информации, 9 июня на территории возле торгового центра, расположенного в микрорайоне Губернский, между мужчинами произошла ссора, в ходе которой двое их них получили телесные повреждения", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники полиции доставили в отдел 32 предполагаемых участников инцидента, которые были привлечены к административной ответственности по статье 18.8 "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации" КоАП РФ. Полиция разбирается во всех обстоятельствах произошедшего.

https://ria.ru/20250606/zaderzhanie-2021347843.html

https://ria.ru/20250602/podmoskove-2020497270.html

россия

московская область (подмосковье)

чехов

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россия, московская область (подмосковье), чехов, происшествия