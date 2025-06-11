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В Балашихе прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 11.06.2025
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12:20 11.06.2025 (обновлено: 13:00 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/migranty-2022209481.html
В Балашихе прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов
В Балашихе прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 11.06.2025
В Балашихе прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов
Полицейские в ходе рейда в подмосковной Балашихе нашли 95 нелегальных мигрантов, 23 из них будут выдворены из РФ, сообщила начальник Управления информации и... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:20:00+03:00
2025-06-11T13:00:00+03:00
балашиха
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полицейские в ходе рейда в подмосковной Балашихе нашли 95 нелегальных мигрантов, 23 из них будут выдворены из РФ, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Подмосковные полицейские при поддержке Специального полка проверили территорию микрорайона 1 Мая городского округа Балашиха."В ходе рейда по информационно-справочным учетам полицейские проверили 138 иностранных граждан – выходцев из стран Средней Азии, Латинской Америки и Африки. За нарушение режима пребывания в Российской Федерации 95 иностранцев привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ. На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей, из них 23 нелегала с последующим выдворением за пределы страны", - сказала Петрова.Она добавила, что десять человек помещены в Центр временного содержания иностранцев для дальнейшего принудительного выдворения.
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балашиха
россия
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балашиха, россия, московская область (подмосковье), происшествия
Балашиха, Россия, Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Балашихе прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов

Полиция выявила 95 нелегальных мигрантов во время рейда в подмосковной Балашихе

© ГУ МВД России по Московской областиРейд по выявлению нелегальных мигрантов в Балашихе. Кадр видео
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Балашихе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© ГУ МВД России по Московской области
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Балашихе. Кадр видео
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полицейские в ходе рейда в подмосковной Балашихе нашли 95 нелегальных мигрантов, 23 из них будут выдворены из РФ, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Подмосковные полицейские при поддержке Специального полка проверили территорию микрорайона 1 Мая городского округа Балашиха.
"В ходе рейда по информационно-справочным учетам полицейские проверили 138 иностранных граждан – выходцев из стран Средней Азии, Латинской Америки и Африки. За нарушение режима пребывания в Российской Федерации 95 иностранцев привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ. На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей, из них 23 нелегала с последующим выдворением за пределы страны", - сказала Петрова.
Она добавила, что десять человек помещены в Центр временного содержания иностранцев для дальнейшего принудительного выдворения.
Здание Главного управления МВД России по городу Москве на улице Петровка - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
МВД: мигранты, потерявшие работу, должны покинуть Россию
11:50
 
БалашихаРоссияМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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