https://ria.ru/20250611/migranty-2022209481.html
В Балашихе прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов
В Балашихе прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 11.06.2025
В Балашихе прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов
Полицейские в ходе рейда в подмосковной Балашихе нашли 95 нелегальных мигрантов, 23 из них будут выдворены из РФ, сообщила начальник Управления информации и... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:20:00+03:00
2025-06-11T12:20:00+03:00
2025-06-11T13:00:00+03:00
балашиха
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полицейские в ходе рейда в подмосковной Балашихе нашли 95 нелегальных мигрантов, 23 из них будут выдворены из РФ, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Подмосковные полицейские при поддержке Специального полка проверили территорию микрорайона 1 Мая городского округа Балашиха."В ходе рейда по информационно-справочным учетам полицейские проверили 138 иностранных граждан – выходцев из стран Средней Азии, Латинской Америки и Африки. За нарушение режима пребывания в Российской Федерации 95 иностранцев привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ. На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей, из них 23 нелегала с последующим выдворением за пределы страны", - сказала Петрова.Она добавила, что десять человек помещены в Центр временного содержания иностранцев для дальнейшего принудительного выдворения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балашиха, россия, московская область (подмосковье), происшествия
Балашиха, Россия, Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Балашихе прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов
Полиция выявила 95 нелегальных мигрантов во время рейда в подмосковной Балашихе