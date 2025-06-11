https://ria.ru/20250611/migranty-2022209481.html

В Балашихе прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов

В Балашихе прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 11.06.2025

В Балашихе прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов

Полицейские в ходе рейда в подмосковной Балашихе нашли 95 нелегальных мигрантов, 23 из них будут выдворены из РФ, сообщила начальник Управления информации и... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:20:00+03:00

2025-06-11T12:20:00+03:00

2025-06-11T13:00:00+03:00

балашиха

россия

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полицейские в ходе рейда в подмосковной Балашихе нашли 95 нелегальных мигрантов, 23 из них будут выдворены из РФ, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Подмосковные полицейские при поддержке Специального полка проверили территорию микрорайона 1 Мая городского округа Балашиха."В ходе рейда по информационно-справочным учетам полицейские проверили 138 иностранных граждан – выходцев из стран Средней Азии, Латинской Америки и Африки. За нарушение режима пребывания в Российской Федерации 95 иностранцев привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ. На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей, из них 23 нелегала с последующим выдворением за пределы страны", - сказала Петрова.Она добавила, что десять человек помещены в Центр временного содержания иностранцев для дальнейшего принудительного выдворения.

https://ria.ru/20250611/migranty-2022199697.html

балашиха

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

балашиха, россия, московская область (подмосковье), происшествия