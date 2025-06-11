https://ria.ru/20250611/migranty-2022190856.html

В Госдуму внесли проект о прохождении медосвидетельствования мигрантами

В Госдуму внесли проект о прохождении медосвидетельствования мигрантами - РИА Новости, 11.06.2025

В Госдуму внесли проект о прохождении медосвидетельствования мигрантами

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект, которым предлагается обязать иностранных граждан, получивших... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T11:10:00+03:00

2025-06-11T11:10:00+03:00

2025-06-11T11:10:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект, которым предлагается обязать иностранных граждан, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ, ежегодно проходить медицинское освидетельствование, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается установить обязанность для иностранных граждан, уже получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство, ежегодно проходить медицинское освидетельствование, аналогичное предусмотренному при первичном обращении", - сказано в пояснительной записке. Отмечается, что медосвидетельствование будет проводиться в уполномоченных медицинских организациях субъектов РФ. Кроме того, предлагается, что его результаты будут представляться одновременно с ежегодным уведомлением о проживании. В тексте законопроекта добавляется, что непрохождение иностранным гражданином ежегодного медосвидетельствования или установление в процессе фактов употребления наркотических средств или психотропных веществ, выявление наличия у него инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также не предоставление результатов данного медосвидетельствования будет рассматриваться в качестве основания для аннулирования выданного разрешения на временное проживание или вида на жительство с последующим принятием решения о его депортации в случае, если он не покинет территорию России самостоятельно в течение 15 дней со дня вступления в силу соответствующего решения. По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, укреплению антинаркотической политики, защите правопорядка и формированию безопасных условий для интеграции иностранных граждан в российское общество.

https://ria.ru/20250603/migranty-2020705749.html

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