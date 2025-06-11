https://ria.ru/20250611/migranty-2022190856.html
В Госдуму внесли проект о прохождении медосвидетельствования мигрантами
В Госдуму внесли проект о прохождении медосвидетельствования мигрантами - РИА Новости, 11.06.2025
В Госдуму внесли проект о прохождении медосвидетельствования мигрантами
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект, которым предлагается обязать иностранных граждан, получивших... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:10:00+03:00
2025-06-11T11:10:00+03:00
2025-06-11T11:10:00+03:00
госдума рф
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект, которым предлагается обязать иностранных граждан, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ, ежегодно проходить медицинское освидетельствование, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается установить обязанность для иностранных граждан, уже получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство, ежегодно проходить медицинское освидетельствование, аналогичное предусмотренному при первичном обращении", - сказано в пояснительной записке. Отмечается, что медосвидетельствование будет проводиться в уполномоченных медицинских организациях субъектов РФ. Кроме того, предлагается, что его результаты будут представляться одновременно с ежегодным уведомлением о проживании. В тексте законопроекта добавляется, что непрохождение иностранным гражданином ежегодного медосвидетельствования или установление в процессе фактов употребления наркотических средств или психотропных веществ, выявление наличия у него инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также не предоставление результатов данного медосвидетельствования будет рассматриваться в качестве основания для аннулирования выданного разрешения на временное проживание или вида на жительство с последующим принятием решения о его депортации в случае, если он не покинет территорию России самостоятельно в течение 15 дней со дня вступления в силу соответствующего решения. По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, укреплению антинаркотической политики, защите правопорядка и формированию безопасных условий для интеграции иностранных граждан в российское общество.
https://ria.ru/20250603/migranty-2020705749.html
https://ria.ru/20250528/peterburg-2019664238.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия, общество
Госдума РФ, Россия, Общество
В Госдуму внесли проект о прохождении медосвидетельствования мигрантами
В ГД внесли проект о прохождении ежегодного медосвидетельствования мигрантами
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект, которым предлагается обязать иностранных граждан, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ, ежегодно проходить медицинское освидетельствование, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается установить обязанность для иностранных граждан, уже получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство, ежегодно проходить медицинское освидетельствование, аналогичное предусмотренному при первичном обращении", - сказано в пояснительной записке.
Отмечается, что медосвидетельствование будет проводиться в уполномоченных медицинских организациях субъектов РФ
. Кроме того, предлагается, что его результаты будут представляться одновременно с ежегодным уведомлением о проживании.
В тексте законопроекта добавляется, что непрохождение иностранным гражданином ежегодного медосвидетельствования или установление в процессе фактов употребления наркотических средств или психотропных веществ, выявление наличия у него инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также не предоставление результатов данного медосвидетельствования будет рассматриваться в качестве основания для аннулирования выданного разрешения на временное проживание или вида
на жительство с последующим принятием решения о его депортации в случае, если он не покинет территорию России самостоятельно в течение 15 дней со дня вступления в силу соответствующего решения.
По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, укреплению антинаркотической политики, защите правопорядка и формированию безопасных условий для интеграции иностранных граждан в российское общество.