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В МИД оценили слова генсека НАТО о необходимости учить русский язык - РИА Новости, 11.06.2025
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16:40 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/mid-2022299920.html
В МИД оценили слова генсека НАТО о необходимости учить русский язык
В МИД оценили слова генсека НАТО о необходимости учить русский язык - РИА Новости, 11.06.2025
В МИД оценили слова генсека НАТО о необходимости учить русский язык
Заместитель главы МИД России Александр Грушко отметил пользу знания иностранных языков, реагируя на слова генсекретаря НАТО Марка Рютте о том, что без поднятия... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:40:00+03:00
2025-06-11T16:40:00+03:00
россия
москва
александр грушко
марк рютте
нато
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заместитель главы МИД России Александр Грушко отметил пользу знания иностранных языков, реагируя на слова генсекретаря НАТО Марка Рютте о том, что без поднятия военных расходов странам альянса якобы придется учить русский. Как сообщила ранее британская газета Telegraph, Рютте, выступавший на конференции в Лондоне, предупредил членов НАТО о том, что если они не поднимут военные расходы до 5% ВВП, то им якобы лучше выучить русский язык. "Он переезжает из одной страны в другую, делает эти странные заявления о том, что если не довооружиться, если эти деньги не выделить, всем придется учить русский язык. Хотя знание иностранных языков - штука, в общем-то, полезная", - сказал Грушко в интервью каналу "Звезда". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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россия, москва, александр грушко, марк рютте, нато
Россия, Москва, Александр Грушко, Марк Рютте, НАТО
В МИД оценили слова генсека НАТО о необходимости учить русский язык

Замглавы МИД Грушко назвал знание иностранных языков полезной вещью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заместитель главы МИД России Александр Грушко отметил пользу знания иностранных языков, реагируя на слова генсекретаря НАТО Марка Рютте о том, что без поднятия военных расходов странам альянса якобы придется учить русский.
Как сообщила ранее британская газета Telegraph, Рютте, выступавший на конференции в Лондоне, предупредил членов НАТО о том, что если они не поднимут военные расходы до 5% ВВП, то им якобы лучше выучить русский язык.
"Он переезжает из одной страны в другую, делает эти странные заявления о том, что если не довооружиться, если эти деньги не выделить, всем придется учить русский язык. Хотя знание иностранных языков - штука, в общем-то, полезная", - сказал Грушко в интервью каналу "Звезда".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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