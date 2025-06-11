https://ria.ru/20250611/mid-2022282240.html

Захарова прокомментировала слова главы СБУ о подготовке терактов в России

Захарова прокомментировала слова главы СБУ о подготовке терактов в России - РИА Новости, 11.06.2025

Захарова прокомментировала слова главы СБУ о подготовке терактов в России

Заявление главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка о подготовке новых терактов на территории России является признанием в терроризме и явкой с... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T16:02:00+03:00

2025-06-11T16:02:00+03:00

2025-06-11T16:15:00+03:00

служба безопасности украины

специальная военная операция на украине

мария захарова

россия

василий малюк

в мире

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заявление главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка о подготовке новых терактов на территории России является признанием в терроризме и явкой с повинной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это явка с повинной, полное признание в том, что они являются террористической группировкой, бандой, шайкой с националистической идеологией, но по методу реализации, (это - ред.) конечно, терроризм. Учитывая, что финансирование идет из-за рубежа, то международный терроризм", - сказала Захарова журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html

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служба безопасности украины, мария захарова, россия, василий малюк, в мире