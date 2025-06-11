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Захарова прокомментировала слова главы СБУ о подготовке терактов в России - РИА Новости, 11.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:02 11.06.2025 (обновлено: 16:15 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/mid-2022282240.html
Захарова прокомментировала слова главы СБУ о подготовке терактов в России
Захарова прокомментировала слова главы СБУ о подготовке терактов в России - РИА Новости, 11.06.2025
Захарова прокомментировала слова главы СБУ о подготовке терактов в России
Заявление главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка о подготовке новых терактов на территории России является признанием в терроризме и явкой с... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:02:00+03:00
2025-06-11T16:15:00+03:00
служба безопасности украины
специальная военная операция на украине
мария захарова
россия
василий малюк
в мире
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заявление главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка о подготовке новых терактов на территории России является признанием в терроризме и явкой с повинной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это явка с повинной, полное признание в том, что они являются террористической группировкой, бандой, шайкой с националистической идеологией, но по методу реализации, (это - ред.) конечно, терроризм. Учитывая, что финансирование идет из-за рубежа, то международный терроризм", - сказала Захарова журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html
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служба безопасности украины, мария захарова, россия, василий малюк, в мире
Служба безопасности Украины, Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Россия, Василий Малюк, В мире
Захарова прокомментировала слова главы СБУ о подготовке терактов в России

Захарова назвала явкой с повинной слова главы СБУ Малюка о новых терактах в РФ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заявление главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка о подготовке новых терактов на территории России является признанием в терроризме и явкой с повинной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это явка с повинной, полное признание в том, что они являются террористической группировкой, бандой, шайкой с националистической идеологией, но по методу реализации, (это - ред.) конечно, терроризм. Учитывая, что финансирование идет из-за рубежа, то международный терроризм", - сказала Захарова журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеСлужба безопасности УкраиныМария ЗахароваРоссияВасилий МалюкВ мире
 
 
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