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Москва получила разъяснения от Израиля по поводу якобы передачи ракет Киеву
Москва получила разъяснения от Израиля по поводу якобы передачи ракет Киеву - РИА Новости, 11.06.2025
Москва получила разъяснения от Израиля по поводу якобы передачи ракет Киеву
РФ получила разъяснения от Израиля по поводу якобы передачи ракет Patriot Украине, эти сообщения не соответствовали действительности, сообщила официальный... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:04:00+03:00
2025-06-11T14:04:00+03:00
2025-06-11T14:45:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
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мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. РФ получила разъяснения от Израиля по поводу якобы передачи ракет Patriot Украине, эти сообщения не соответствовали действительности, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы получили разъяснение МИД Израиля о том, что данное утверждение (о том, что Израиль поставил Киеву ПВО - ред.) не соответствует действительности. Мы ориентируемся на официальное заверение израильской стороны о том, что это государство не поставляло и не намерено в будущем поставлять вооружение на Украину", - сказала Захарова на брифинге в среду.Как отметила представитель МИД, Москва убеждена, что такой подход отвечает национальным интересам России и Израиля, способствует сохранению и развитию сложившегося конструктивного двустороннего взаимодействия в различных областях.Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко, трансляция которого опубликована в YouTube-канале, заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ранее получил от США и использовал с начала 1990-х годов. Дипломат посетовал, что этой теме уделялось мало внимания в прессе и отверг утверждения о том, что Израиль не помог Украине в военном плане.Бродский в августе 2024 года заявлял, что в Израиле были разговоры о списании устаревших ПВО Patriot и передаче их Украине, однако на тот момент окончательного решения принято не было.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html
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Москва получила разъяснения от Израиля по поводу якобы передачи ракет Киеву
МИД: сообщения о передаче Израилем Patriot Украине были ложными