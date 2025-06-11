https://ria.ru/20250611/mid-2022237708.html

Москва получила разъяснения от Израиля по поводу якобы передачи ракет Киеву

Москва получила разъяснения от Израиля по поводу якобы передачи ракет Киеву - РИА Новости, 11.06.2025

Москва получила разъяснения от Израиля по поводу якобы передачи ракет Киеву

РФ получила разъяснения от Израиля по поводу якобы передачи ракет Patriot Украине, эти сообщения не соответствовали действительности, сообщила официальный... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:04:00+03:00

2025-06-11T14:04:00+03:00

2025-06-11T14:45:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

израиль

украина

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид израиля‎

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838532010_0:101:1800:1114_1920x0_80_0_0_2e6a8a32777be0b59f8c699f11748e5e.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. РФ получила разъяснения от Израиля по поводу якобы передачи ракет Patriot Украине, эти сообщения не соответствовали действительности, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы получили разъяснение МИД Израиля о том, что данное утверждение (о том, что Израиль поставил Киеву ПВО - ред.) не соответствует действительности. Мы ориентируемся на официальное заверение израильской стороны о том, что это государство не поставляло и не намерено в будущем поставлять вооружение на Украину", - сказала Захарова на брифинге в среду.Как отметила представитель МИД, Москва убеждена, что такой подход отвечает национальным интересам России и Израиля, способствует сохранению и развитию сложившегося конструктивного двустороннего взаимодействия в различных областях.Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко, трансляция которого опубликована в YouTube-канале, заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ранее получил от США и использовал с начала 1990-х годов. Дипломат посетовал, что этой теме уделялось мало внимания в прессе и отверг утверждения о том, что Израиль не помог Украине в военном плане.Бродский в августе 2024 года заявлял, что в Израиле были разговоры о списании устаревших ПВО Patriot и передаче их Украине, однако на тот момент окончательного решения принято не было.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html

израиль

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, украина, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид израиля‎, вооруженные силы украины, зрк patriot, сша