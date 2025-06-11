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МИД: Россию беспокоит отсутствие реакции на призыв повлиять на Украину - РИА Новости, 11.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:29 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/mid-2022170107.html
МИД: Россию беспокоит отсутствие реакции на призыв повлиять на Украину
МИД: Россию беспокоит отсутствие реакции на призыв повлиять на Украину - РИА Новости, 11.06.2025
МИД: Россию беспокоит отсутствие реакции на призыв повлиять на Украину
Россия обеспокоена отсутствием реакции со стороны США и Британии на требование Москвы повлиять на Киев и прекратить дальнейшую эскалацию, заявил журналистам... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:29:00+03:00
2025-06-11T09:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей рябков
москва
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в мире
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СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Россия обеспокоена отсутствием реакции со стороны США и Британии на требование Москвы повлиять на Киев и прекратить дальнейшую эскалацию, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Но, мы в данном случае (атак на российские аэродромы - ред.) увидели крайне тревожное проявление пренебрежения не только Киевом, преступный режим которого давно отбросил любые рамки, даже рамки здравого смысла в своем поведении, но пренебрежение со стороны тех государств, которые располагают ресурсом, необходимым для наведения на цель, для введения полетных заданий, для передачи обстановки в штаб-квартиры тех, кто управлял этой акцией в режиме реального времени", - сказал Рябков. По его словам, страны, обладающие такими возможностями, сознательно испытывают Москву на терпение и выдержку. "Они покусились на основы концепции ядерного сдерживания своим безответственным не просто потаканием киевскому режиму, но снабжением этого режима ключевой чувствительной информацией", - добавил Рябков. "Поэтому отсутствие реакции и публичной, и за закрытыми дверями, на наши требования прекратить такую практику и дать должную оценку произошедшему, отсутствие реакции Вашингтона и Лондона по факту означает признание их соучастия в подобного рода действиях, которые гипотетически, - они не привели к этому сейчас, - но гипотетически при продолжении данного курса могут привести к эскалации между ядерными державами", - подчеркнул замминистра.
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html
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сергей рябков, москва, киев, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сергей Рябков, Москва, Киев, Россия, В мире
МИД: Россию беспокоит отсутствие реакции на призыв повлиять на Украину

МИД: РФ беспокоит отсутствие реакции на призыв к США и Британии повлиять на Киев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Россия обеспокоена отсутствием реакции со стороны США и Британии на требование Москвы повлиять на Киев и прекратить дальнейшую эскалацию, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Но, мы в данном случае (атак на российские аэродромы - ред.) увидели крайне тревожное проявление пренебрежения не только Киевом, преступный режим которого давно отбросил любые рамки, даже рамки здравого смысла в своем поведении, но пренебрежение со стороны тех государств, которые располагают ресурсом, необходимым для наведения на цель, для введения полетных заданий, для передачи обстановки в штаб-квартиры тех, кто управлял этой акцией в режиме реального времени", - сказал Рябков.
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По его словам, страны, обладающие такими возможностями, сознательно испытывают Москву на терпение и выдержку. "Они покусились на основы концепции ядерного сдерживания своим безответственным не просто потаканием киевскому режиму, но снабжением этого режима ключевой чувствительной информацией", - добавил Рябков.
"Поэтому отсутствие реакции и публичной, и за закрытыми дверями, на наши требования прекратить такую практику и дать должную оценку произошедшему, отсутствие реакции Вашингтона и Лондона по факту означает признание их соучастия в подобного рода действиях, которые гипотетически, - они не привели к этому сейчас, - но гипотетически при продолжении данного курса могут привести к эскалации между ядерными державами", - подчеркнул замминистра.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей РябковМоскваКиевРоссияВ мире
 
 
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