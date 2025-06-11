https://ria.ru/20250611/mid-2022170107.html

МИД: Россию беспокоит отсутствие реакции на призыв повлиять на Украину

МИД: Россию беспокоит отсутствие реакции на призыв повлиять на Украину - РИА Новости, 11.06.2025

МИД: Россию беспокоит отсутствие реакции на призыв повлиять на Украину

Россия обеспокоена отсутствием реакции со стороны США и Британии на требование Москвы повлиять на Киев и прекратить дальнейшую эскалацию, заявил журналистам... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T09:29:00+03:00

2025-06-11T09:29:00+03:00

2025-06-11T09:29:00+03:00

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СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Россия обеспокоена отсутствием реакции со стороны США и Британии на требование Москвы повлиять на Киев и прекратить дальнейшую эскалацию, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Но, мы в данном случае (атак на российские аэродромы - ред.) увидели крайне тревожное проявление пренебрежения не только Киевом, преступный режим которого давно отбросил любые рамки, даже рамки здравого смысла в своем поведении, но пренебрежение со стороны тех государств, которые располагают ресурсом, необходимым для наведения на цель, для введения полетных заданий, для передачи обстановки в штаб-квартиры тех, кто управлял этой акцией в режиме реального времени", - сказал Рябков. По его словам, страны, обладающие такими возможностями, сознательно испытывают Москву на терпение и выдержку. "Они покусились на основы концепции ядерного сдерживания своим безответственным не просто потаканием киевскому режиму, но снабжением этого режима ключевой чувствительной информацией", - добавил Рябков. "Поэтому отсутствие реакции и публичной, и за закрытыми дверями, на наши требования прекратить такую практику и дать должную оценку произошедшему, отсутствие реакции Вашингтона и Лондона по факту означает признание их соучастия в подобного рода действиях, которые гипотетически, - они не привели к этому сейчас, - но гипотетически при продолжении данного курса могут привести к эскалации между ядерными державами", - подчеркнул замминистра.

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

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сергей рябков, москва, киев, россия, в мире