https://ria.ru/20250611/mid-2022158005.html
Россия готова к отражению угроз со стороны НАТО на Балтике, заявили в МИД
Россия готова к отражению угроз со стороны НАТО на Балтике, заявили в МИД - РИА Новости, 11.06.2025
Россия готова к отражению угроз со стороны НАТО на Балтике, заявили в МИД
Россия внимательно следит за всеми учениями блока НАТО, включая проходящие в Балтийском море, и приняла все необходимые меры для отражения возможных угроз со... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T06:50:00+03:00
2025-06-11T06:50:00+03:00
2025-06-11T06:50:00+03:00
россия
балтийское море
швеция
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нато
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия внимательно следит за всеми учениями блока НАТО, включая проходящие в Балтийском море, и приняла все необходимые меры для отражения возможных угроз со стороны альянса, рассказал РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Грушко. Ранее в Балтийском регионе начались ежегодные учения блока НАТО под названием Baltops. Планируется, что они продлятся до 20 июня. "Мы внимательно следим за всеми учениями, которые происходят, в том числе и на Балтике. Если мы посмотрим на всю активность НАТО на восточном фланге, то можно констатировать, что это на самом деле одно большое учение, объединенное общим замыслом сдерживания России, но разбитое на сегменты, чтобы выглядеть не так угрожающе. Но наши военные все понимают, поэтому мы готовы к отражению любых угроз. Все необходимые меры на сегодняшний приняты", - сказал дипломат агентству на полях "Форума будущего-2050". Он уточнил, что речь идет о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов, а также о других шагах для обеспечения обороноспособности страны. Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, ранее заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.
https://ria.ru/20250611/nato-2022154332.html
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россия, балтийское море, швеция, александр грушко, николай патрушев, мария захарова, нато
Россия, Балтийское море, Швеция, Александр Грушко, Николай Патрушев, Мария Захарова, НАТО
Россия готова к отражению угроз со стороны НАТО на Балтике, заявили в МИД
Замглавы МИД Грушко: Россия готова к отражению угроз со стороны НАТО на Балтике