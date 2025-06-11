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Ординатора, принявшую роды в метро, зачислят в аспирантуру как целевика - РИА Новости, 11.06.2025
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01:07 11.06.2025 (обновлено: 06:11 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/metro-2022144649.html
Ординатора, принявшую роды в метро, зачислят в аспирантуру как целевика
Ординатора, принявшую роды в метро, зачислят в аспирантуру как целевика - РИА Новости, 11.06.2025
Ординатора, принявшую роды в метро, зачислят в аспирантуру как целевика
Девушку-ординатора, принявшую роды у женщины в московском метро, примут в аспирантуру по договору о целевом обучении, следует из ответа министра здравоохранения РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T01:07:00+03:00
2025-06-11T06:11:00+03:00
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Девушку-ординатора, принявшую роды у женщины в московском метро, примут в аспирантуру по договору о целевом обучении, следует из ответа министра здравоохранения Московской области Михаила Забелина на запрос депутата Госдумы Дмитрия Гусева ("Справедливая Россия За правду"), документ имеется в распоряжении РИА Новости. Тридцатого апреля на станции "Чистые пруды" московского метро родила женщина. Оказывать помощь и принимать роды начала случайная пассажирка, которая оказалась ординатором и в будущем врачом — акушером-гинекологом. Гусев 14 мая встретился с девушкой-ординатором и наградил ее, вручив благодарственное письмо Госдумы. Депутат также сообщил агентству, что обратился к руководителю департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову с предложением подарить бесплатный пожизненный проезд в столичном метро новорожденному, маме и ординатору. Гусев 16 мая направил обращение губернатору Московской области Андрею Воробьеву с предложением перевести девушку-ординатора на бюджетное обучение. &quot;В рамках приемной кампании с Марией Блажко будет заключен договор о целевом обучении по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности &quot;Акушерство и гинекология&quot;, — следует из ответа.В документе отмечается, что прием будет осуществляться в соответствии с квотами приема на целевое обучение по образовательным программам за счет бюджета. "Мария показала, что настоящий врач всегда готов прийти на помощь, даже в самый неожиданный момент. Ее решительность спасли маму и малыша, а теперь она заслуженно продолжит учебу в аспирантуре. Такие люди — гордость нашей медицины", — сказал Гусев РИА Новости.
https://ria.ru/20250430/gosduma-2014507931.html
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общество
Общество
Ординатора, принявшую роды в метро, зачислят в аспирантуру как целевика

Ординатора, принявшую роды в метро Москвы, зачислят в аспирантуру как целевика

© Кадр видео, опубликованного министром здравоохранения Московской области Максимом ЗабелинымОрдинатор МОНИИАГ Мария Блажко
Ординатор МОНИИАГ Мария Блажко - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Кадр видео, опубликованного министром здравоохранения Московской области Максимом Забелиным
Ординатор МОНИИАГ Мария Блажко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Девушку-ординатора, принявшую роды у женщины в московском метро, примут в аспирантуру по договору о целевом обучении, следует из ответа министра здравоохранения Московской области Михаила Забелина на запрос депутата Госдумы Дмитрия Гусева ("Справедливая Россия За правду"), документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Тридцатого апреля на станции "Чистые пруды" московского метро родила женщина. Оказывать помощь и принимать роды начала случайная пассажирка, которая оказалась ординатором и в будущем врачом — акушером-гинекологом. Гусев 14 мая встретился с девушкой-ординатором и наградил ее, вручив благодарственное письмо Госдумы. Депутат также сообщил агентству, что обратился к руководителю департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову с предложением подарить бесплатный пожизненный проезд в столичном метро новорожденному, маме и ординатору. Гусев 16 мая направил обращение губернатору Московской области Андрею Воробьеву с предложением перевести девушку-ординатора на бюджетное обучение.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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30 апреля, 22:22
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"В рамках приемной кампании с Марией Блажко будет заключен договор о целевом обучении по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности "Акушерство и гинекология", — следует из ответа.

В документе отмечается, что прием будет осуществляться в соответствии с квотами приема на целевое обучение по образовательным программам за счет бюджета.
"Мария показала, что настоящий врач всегда готов прийти на помощь, даже в самый неожиданный момент. Ее решительность спасли маму и малыша, а теперь она заслуженно продолжит учебу в аспирантуре. Такие люди — гордость нашей медицины", — сказал Гусев РИА Новости.
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В Госдуме наградили ординатора, принявшую роды в московском метро
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