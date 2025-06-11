https://ria.ru/20250611/metro-2022144649.html
Ординатора, принявшую роды в метро, зачислят в аспирантуру как целевика
Ординатора, принявшую роды в метро, зачислят в аспирантуру как целевика - РИА Новости, 11.06.2025
Ординатора, принявшую роды в метро, зачислят в аспирантуру как целевика
Девушку-ординатора, принявшую роды у женщины в московском метро, примут в аспирантуру по договору о целевом обучении, следует из ответа министра здравоохранения РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T01:07:00+03:00
2025-06-11T01:07:00+03:00
2025-06-11T06:11:00+03:00
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Девушку-ординатора, принявшую роды у женщины в московском метро, примут в аспирантуру по договору о целевом обучении, следует из ответа министра здравоохранения Московской области Михаила Забелина на запрос депутата Госдумы Дмитрия Гусева ("Справедливая Россия За правду"), документ имеется в распоряжении РИА Новости. Тридцатого апреля на станции "Чистые пруды" московского метро родила женщина. Оказывать помощь и принимать роды начала случайная пассажирка, которая оказалась ординатором и в будущем врачом — акушером-гинекологом. Гусев 14 мая встретился с девушкой-ординатором и наградил ее, вручив благодарственное письмо Госдумы. Депутат также сообщил агентству, что обратился к руководителю департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову с предложением подарить бесплатный пожизненный проезд в столичном метро новорожденному, маме и ординатору. Гусев 16 мая направил обращение губернатору Московской области Андрею Воробьеву с предложением перевести девушку-ординатора на бюджетное обучение. "В рамках приемной кампании с Марией Блажко будет заключен договор о целевом обучении по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности "Акушерство и гинекология", — следует из ответа.В документе отмечается, что прием будет осуществляться в соответствии с квотами приема на целевое обучение по образовательным программам за счет бюджета. "Мария показала, что настоящий врач всегда готов прийти на помощь, даже в самый неожиданный момент. Ее решительность спасли маму и малыша, а теперь она заслуженно продолжит учебу в аспирантуре. Такие люди — гордость нашей медицины", — сказал Гусев РИА Новости.
https://ria.ru/20250430/gosduma-2014507931.html
https://ria.ru/20250514/nagrada-2016955998.html
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общество
Ординатора, принявшую роды в метро, зачислят в аспирантуру как целевика
Ординатора, принявшую роды в метро Москвы, зачислят в аспирантуру как целевика
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Девушку-ординатора, принявшую роды у женщины в московском метро, примут в аспирантуру по договору о целевом обучении, следует из ответа министра здравоохранения Московской области Михаила Забелина на запрос депутата Госдумы Дмитрия Гусева ("Справедливая Россия За правду"), документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Тридцатого апреля на станции "Чистые пруды" московского метро родила женщина. Оказывать помощь и принимать роды начала случайная пассажирка, которая оказалась ординатором и в будущем врачом — акушером-гинекологом. Гусев 14 мая встретился с девушкой-ординатором и наградил ее, вручив благодарственное письмо Госдумы. Депутат также сообщил агентству, что обратился к руководителю департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову с предложением подарить бесплатный пожизненный проезд в столичном метро новорожденному, маме и ординатору. Гусев 16 мая направил обращение губернатору Московской области Андрею Воробьеву с предложением перевести девушку-ординатора на бюджетное обучение.
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"В рамках приемной кампании с Марией Блажко будет заключен договор о целевом обучении по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности "Акушерство и гинекология", — следует из ответа.
В документе отмечается, что прием будет осуществляться в соответствии с квотами приема на целевое обучение по образовательным программам за счет бюджета.
"Мария показала, что настоящий врач всегда готов прийти на помощь, даже в самый неожиданный момент. Ее решительность спасли маму и малыша, а теперь она заслуженно продолжит учебу в аспирантуре. Такие люди — гордость нашей медицины", — сказал Гусев РИА Новости.