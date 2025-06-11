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Посол России в Париже рассказал об отношении французов к русским
Посол России в Париже рассказал об отношении французов к русским - РИА Новости, 11.06.2025
Посол России в Париже рассказал об отношении французов к русским
Есть много французов, которые отвергают русофобию и не желают, чтобы их страна конфликтовала с Россией, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков, добавив, что... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:56:00+03:00
2025-06-11T15:56:00+03:00
2025-06-11T15:56:00+03:00
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ПАРИЖ, 11 июн - РИА Новости. Есть много французов, которые отвергают русофобию и не желают, чтобы их страна конфликтовала с Россией, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков, добавив, что верит в восстановление отношений между странами. Посол принял участие в мероприятии в честь Дня России, организованном в посольстве РФ во Франции. "В сегодняшней Франции много здравомыслящих людей, не заинтересованных в разрыве (отношений - ред.) и конфронтации с Россией, отвергающих русофобию и выступающих за восстановление сотрудничества. Мы с искренним уважением относимся к французскому народу и признательны французам, продолжающим, несмотря ни на что, способствовать поддержанию двусторонних связей", - сказал посол. Давая оценку двусторонним отношениям РФ и Франции, Мешков вспомнил об известной поговорке: "О покойниках хорошее или ничего". "Надеюсь, что наши отношения находятся лишь в реанимации, и придет день, когда они вновь обретут былую силу. Ведь мы помним, что Россия и Франция были союзниками в годы суровых испытаний", - сказал дипломат. Он напомнил, что русские и французы вместе боролись с нацизмом в годы Второй мировой войны, когда французские бойцы последовали призыву генерала Шарля де Голля "вернуть Франции свободу и величие".
https://ria.ru/20250531/peskov-2020134433.html
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в мире, россия, франция, париж, алексей мешков
В мире, Россия, Франция, Париж, Алексей Мешков
Посол России в Париже рассказал об отношении французов к русским
Посол Мешков: французы отвергают русофобию и не хотят конфликта с Россией
ПАРИЖ, 11 июн - РИА Новости. Есть много французов, которые отвергают русофобию и не желают, чтобы их страна конфликтовала с Россией, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков, добавив, что верит в восстановление отношений между странами.
Посол принял участие в мероприятии в честь Дня России
, организованном в посольстве РФ во Франции
.
"В сегодняшней Франции много здравомыслящих людей, не заинтересованных в разрыве (отношений - ред.) и конфронтации с Россией, отвергающих русофобию и выступающих за восстановление сотрудничества. Мы с искренним уважением относимся к французскому народу и признательны французам, продолжающим, несмотря ни на что, способствовать поддержанию двусторонних связей", - сказал посол.
Давая оценку двусторонним отношениям РФ и Франции, Мешков
вспомнил об известной поговорке: "О покойниках хорошее или ничего".
"Надеюсь, что наши отношения находятся лишь в реанимации, и придет день, когда они вновь обретут былую силу. Ведь мы помним, что Россия и Франция были союзниками в годы суровых испытаний", - сказал дипломат.
Он напомнил, что русские и французы вместе боролись с нацизмом в годы Второй мировой войны, когда французские бойцы последовали призыву генерала Шарля де Голля
"вернуть Франции свободу и величие".