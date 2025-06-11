https://ria.ru/20250611/merts-2022259350.html

СМИ узнали, кого Мерц планирует назначить главой внешней разведки ФРГ

СМИ узнали, кого Мерц планирует назначить главой внешней разведки ФРГ - РИА Новости, 11.06.2025

СМИ узнали, кого Мерц планирует назначить главой внешней разведки ФРГ

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен назначить немецкого посла на Украине Мартина Егера главой федеральной разведывательной службы (внешней разведки) Германии,... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:07:00+03:00

2025-06-11T15:07:00+03:00

2025-06-11T16:03:00+03:00

в мире

германия

украина

фридрих мерц

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен назначить немецкого посла на Украине Мартина Егера главой федеральной разведывательной службы (внешней разведки) Германии, сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственные источники. "Мартин Егер, который сейчас занимает пост немецкого посла в Киеве, должен стать новым главой федеральной разведывательной службы. Перестановка в верхушке немецкой внешней разведки вызвана решением канцлера ФРГ Фридриха Мерца", - говорится в статье. Егер является одним из самых опытных немецких дипломатов, умеющим работать в кризисных ситуациях, и разведслужба под его началом может рассчитывать на значительное увеличение финансирования, отмечается в материале. До назначения послом на Украине он работал главой дипломатических представительств ФРГ в Афганистане и Ираке. Действующий глава разведки Бруно Каль станет новым послом Германии в Ватикане, пишет издание.

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в мире, германия, украина, фридрих мерц