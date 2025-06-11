https://ria.ru/20250611/medinskiy-2022241723.html

Россия и Украина провели первый раунд обмена телами погибших солдат

Россия и Украина провели первый раунд обмена телами погибших солдат - РИА Новости, 11.06.2025

Россия и Украина провели первый раунд обмена телами погибших солдат

Россия и Украина начали передачу тел погибших военных, сообщил помощник президента Владимир Мединский. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:20:00+03:00

2025-06-11T14:20:00+03:00

2025-06-11T15:50:00+03:00

владимир мединский

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия и Украина начали передачу тел погибших военных, сообщил помощник президента Владимир Мединский.Главное:"Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни".Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:Попытка Киева сорвать договоренности

https://ria.ru/20250611/medinskiy-2022165837.html

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html

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Видео начавшегося процесса передачи тел погибших солдат Видео начавшегося процесса передачи тел погибших солдат 2025-06-11T14:20 true PT0M18S

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владимир мединский, украина, россия, в мире, вооруженные силы украины