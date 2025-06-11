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Россия и Украина провели первый раунд обмена телами погибших солдат - РИА Новости, 11.06.2025
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14:20 11.06.2025 (обновлено: 15:50 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/medinskiy-2022241723.html
Россия и Украина провели первый раунд обмена телами погибших солдат
Россия и Украина провели первый раунд обмена телами погибших солдат - РИА Новости, 11.06.2025
Россия и Украина провели первый раунд обмена телами погибших солдат
Россия и Украина начали передачу тел погибших военных, сообщил помощник президента Владимир Мединский. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:20:00+03:00
2025-06-11T15:50:00+03:00
владимир мединский
украина
россия
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия и Украина начали передачу тел погибших военных, сообщил помощник президента Владимир Мединский.Главное:"Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни".Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:Попытка Киева сорвать договоренности
https://ria.ru/20250611/medinskiy-2022165837.html
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html
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Видео начавшегося процесса передачи тел погибших солдат
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владимир мединский, украина, россия, в мире, вооруженные силы украины
Владимир Мединский, Украина, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины
Россия и Украина провели первый раунд обмена телами погибших солдат

Россия передала Украине 1212 тел солдат ВСУ, получила 27 погибших бойцов

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия и Украина начали передачу тел погибших военных, сообщил помощник президента Владимир Мединский.
Главное:
  • Киеву передали 1212 тел солдат ВСУ;
  • Москве вернули 27 павших бойцов:
«
"Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни".
Владимир Мединский
Владимир Мединский
Помощник президента
  • Обмены тяжелоранеными пленными начнутся завтра.
© Фото : Владимир Мединский/TelegramОбмен телами погибших военных
Обмен телами погибших военных - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : Владимир Мединский/Telegram
Обмен телами погибших военных

Встреча в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.
Основные договоренности:
  • передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее 1000 человек;
  • Россия в одностороннем порядке планирует передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат;
  • Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Помощник президента Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Мединский: Москва хочет мира, но ей придется реагировать на политику Киева
08:47

Попытка Киева сорвать договоренности

  • Россия 6 июня приступила к реализации инициативы по передаче Украине более шести тысяч тел погибших;
  • на границу доставили более 1200 тел солдат ВСУ;
  • представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее;
  • за выходные украинская сторона так и не вышла на контакт с Москвой, передача тел не состоялась.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Не под дых, а в сердце: Украина получила удар, от которого уже не оправится
08:00
 
Владимир МединскийУкраинаРоссияВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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