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Конфликт России и Украины углубляет их различия, заявил Мединский - РИА Новости, 11.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:21 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/medinskiy-2022169405.html
Конфликт России и Украины углубляет их различия, заявил Мединский
Конфликт России и Украины углубляет их различия, заявил Мединский - РИА Новости, 11.06.2025
Конфликт России и Украины углубляет их различия, заявил Мединский
Конфликт РФ и Украины углубляет различия между ними, поэтому Москва хочет закончить его как можно быстрее, заявил помощник президента России Владимир Мединский. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:21:00+03:00
2025-06-11T09:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир мединский
в мире
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Конфликт РФ и Украины углубляет различия между ними, поэтому Москва хочет закончить его как можно быстрее, заявил помощник президента России Владимир Мединский. В интервью газете Wall Street Journal он указал на то, что Запад ошибочно считает конфликт РФ и Украины похожим на войну стран с разными культурами, но на самом деле речь идет "братской борьбе". "Этот конфликт, к сожалению, углубляет наши различия, и поэтому мы хотим завершить его как можно скорее", - подчеркнул он.
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украина, москва, россия, владимир мединский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Москва, Россия, Владимир Мединский, В мире
Конфликт России и Украины углубляет их различия, заявил Мединский

Мединский: война с Украиной углубляет различия, поэтому РФ хочет ее закончить

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Конфликт РФ и Украины углубляет различия между ними, поэтому Москва хочет закончить его как можно быстрее, заявил помощник президента России Владимир Мединский.
В интервью газете Wall Street Journal он указал на то, что Запад ошибочно считает конфликт РФ и Украины похожим на войну стран с разными культурами, но на самом деле речь идет "братской борьбе".
"Этот конфликт, к сожалению, углубляет наши различия, и поэтому мы хотим завершить его как можно скорее", - подчеркнул он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Стамбульская ловушка готова: страна может распасться
2 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМоскваРоссияВладимир МединскийВ мире
 
 
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