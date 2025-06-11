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Конфликт России и Украины углубляет их различия, заявил Мединский

Конфликт России и Украины углубляет их различия, заявил Мединский - РИА Новости, 11.06.2025

Конфликт России и Украины углубляет их различия, заявил Мединский

Конфликт РФ и Украины углубляет различия между ними, поэтому Москва хочет закончить его как можно быстрее, заявил помощник президента России Владимир Мединский. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T09:21:00+03:00

2025-06-11T09:21:00+03:00

2025-06-11T09:21:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Конфликт РФ и Украины углубляет различия между ними, поэтому Москва хочет закончить его как можно быстрее, заявил помощник президента России Владимир Мединский. В интервью газете Wall Street Journal он указал на то, что Запад ошибочно считает конфликт РФ и Украины похожим на войну стран с разными культурами, но на самом деле речь идет "братской борьбе". "Этот конфликт, к сожалению, углубляет наши различия, и поэтому мы хотим завершить его как можно скорее", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html

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