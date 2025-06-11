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Мединский: Москва хочет мира, но ей придется реагировать на политику Киева - РИА Новости, 11.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:47 11.06.2025 (обновлено: 09:26 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/medinskiy-2022165837.html
Мединский: Москва хочет мира, но ей придется реагировать на политику Киева
Мединский: Москва хочет мира, но ей придется реагировать на политику Киева - РИА Новости, 11.06.2025
Мединский: Москва хочет мира, но ей придется реагировать на политику Киева
Москва хочет мира, но будет вынуждена отреагировать на политику Киева, заявил помощник президента Владимир Мединский. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T08:47:00+03:00
2025-06-11T09:26:00+03:00
киев
россия
в мире
специальная военная операция на украине
владимир мединский
москва
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Москва хочет мира, но будет вынуждена отреагировать на политику Киева, заявил помощник президента Владимир Мединский."Мы хотим мира. Но если Украина продолжит руководствоваться национальными интересами других, то мы будем просто вынуждены отреагировать", — сказал он в интервью Wall Street Journal после второго раунда переговоров в Стамбуле.Другие заявления Мединского:Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:Срыв договоренностей Украиной
https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021848538.html
https://ria.ru/20250609/medinskij-2021872213.html
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киев, россия, в мире, владимир мединский, москва, вооруженные силы украины, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Киев, Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине, Владимир Мединский, Москва, Вооруженные силы Украины, Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский: Москва хочет мира, но ей придется реагировать на политику Киева

Мединский: РФ отреагирует, если Киев будет руководствоваться чужими интересами

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПомощник президента Владимир Мединский
Помощник президента Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Помощник президента Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Москва хочет мира, но будет вынуждена отреагировать на политику Киева, заявил помощник президента Владимир Мединский.
"Мы хотим мира. Но если Украина продолжит руководствоваться национальными интересами других, то мы будем просто вынуждены отреагировать", — сказал он в интервью Wall Street Journal после второго раунда переговоров в Стамбуле.
Помощник президента Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Заморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне, заявил Мединский
9 июня, 20:29
Другие заявления Мединского:
  • отсутствие компромисса со стороны Киева приведет лишь к большим территориальным потерям;
  • с Россией невозможно вести длительную войну, страна побеждает в затяжных боях;
  • пример — Северная война со Швецией;
  • Запад ошибочно считает конфликт России и Украины похожим на войну стран с разными культурами;
  • на самом деле речь идет о "братской борьбе";
  • конфликт углубляет различия между странами, поэтому Москва хочет закончить его как можно быстрее.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Мединский вспомнил беседу с украинским переговорщиком, позднее убитым СБУ
9 июня, 19:25

Встреча в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:
  • передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее 1000 человек;
  • Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Украина прямо отказалась забирать тела солдат ВСУ, заявил МИД
08:20

Срыв договоренностей Украиной

  • Москва 6 июня приступила к реализации акции по передаче Киеву более шести тысяч тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными;
  • на границу доставили более 1200 тел солдат ВСУ;
  • представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее;
  • за выходные украинская сторона так и не вышла на контакт с Москвой, передача тел не состоялась;
  • Россия ждет от Киева уведомления по специальному каналу о возможном переносе гуманитарной акции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Не под дых, а в сердце: Украина получила удар, от которого уже не оправится
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВ миреВладимир МединскийМоскваВооруженные силы УкраиныУкраинаВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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