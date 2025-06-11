Мединский: Москва хочет мира, но ей придется реагировать на политику Киева
Мединский: РФ отреагирует, если Киев будет руководствоваться чужими интересами
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПомощник президента Владимир Мединский
Помощник президента Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Москва хочет мира, но будет вынуждена отреагировать на политику Киева, заявил помощник президента Владимир Мединский.
"Мы хотим мира. Но если Украина продолжит руководствоваться национальными интересами других, то мы будем просто вынуждены отреагировать", — сказал он в интервью Wall Street Journal после второго раунда переговоров в Стамбуле.
Другие заявления Мединского:
- отсутствие компромисса со стороны Киева приведет лишь к большим территориальным потерям;
- с Россией невозможно вести длительную войну, страна побеждает в затяжных боях;
- пример — Северная война со Швецией;
- Запад ошибочно считает конфликт России и Украины похожим на войну стран с разными культурами;
- на самом деле речь идет о "братской борьбе";
- конфликт углубляет различия между странами, поэтому Москва хочет закончить его как можно быстрее.
Встреча в Стамбуле
Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:
- передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
- обмен пленными в возрасте до 25 лет;
- общий потолок обмена — не менее 1000 человек;
- Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Срыв договоренностей Украиной
- Москва 6 июня приступила к реализации акции по передаче Киеву более шести тысяч тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными;
- на границу доставили более 1200 тел солдат ВСУ;
- представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее;
- за выходные украинская сторона так и не вышла на контакт с Москвой, передача тел не состоялась;
- Россия ждет от Киева уведомления по специальному каналу о возможном переносе гуманитарной акции.