https://ria.ru/20250611/medinskiy-2022165837.html

Мединский: Москва хочет мира, но ей придется реагировать на политику Киева

Мединский: Москва хочет мира, но ей придется реагировать на политику Киева - РИА Новости, 11.06.2025

Мединский: Москва хочет мира, но ей придется реагировать на политику Киева

Москва хочет мира, но будет вынуждена отреагировать на политику Киева, заявил помощник президента Владимир Мединский. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T08:47:00+03:00

2025-06-11T08:47:00+03:00

2025-06-11T09:26:00+03:00

киев

россия

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Москва хочет мира, но будет вынуждена отреагировать на политику Киева, заявил помощник президента Владимир Мединский."Мы хотим мира. Но если Украина продолжит руководствоваться национальными интересами других, то мы будем просто вынуждены отреагировать", — сказал он в интервью Wall Street Journal после второго раунда переговоров в Стамбуле.Другие заявления Мединского:Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:Срыв договоренностей Украиной

https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021848538.html

https://ria.ru/20250609/medinskij-2021872213.html

https://ria.ru/20250611/zakharova-2022162950.html

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html

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россия

москва

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