https://ria.ru/20250611/matushkin-2022270123.html

Матушкин: наша общая задача — воспитывать юных граждан страны патриотами

Матушкин: наша общая задача — воспитывать юных граждан страны патриотами - РИА Новости, 11.06.2025

Матушкин: наша общая задача — воспитывать юных граждан страны патриотами

Воспитывать юных граждан России патриотами, людьми, которые знают и чтят историю своего государства является общей задачей учреждений сферы образования, органов РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:38:00+03:00

2025-06-11T15:38:00+03:00

2025-06-11T15:38:00+03:00

тамбовская область

россия

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

тамбовская область

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Воспитывать юных граждан России патриотами, людьми, которые знают и чтят историю своего государства является общей задачей учреждений сферы образования, органов власти и внешкольных объединений, сообщил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин на награждении победителей конкурса сочинений школьников "И помнит мир спасенный!". Конкурс был объявлен им же в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Школьникам предложили рассказать об участниках войны, память о которых чтят в их семьях, о мужественных земляках, о людях, которые приближали победу. В региональный парламент из муниципалитетов области поступило более 200 работ. Экспертная комиссия определила победителей и призеров в трех возрастных категориях. По мнению Матушкина, сейчас очень важно защищать и беречь историческую правду. "Подрастающее поколение должно знать о подвиге советского народа, гордиться стойкостью и мужеством своих предков, чтить ратные достижения героев Великой Отечественной войны. Все сочинения очень достойные, ребята с большим уважением относятся к истории своей страны, к памяти людей, которые защищали наше Отечество", — приводит пресс-служба облпарламента слова Матушкина.По его словам, патриотическое воспитание подрастающего поколения – важнейшая задача. "Это наша общая работа – и учреждений сферы образования, и органов власти, и внешкольных объединений – у каждого на своем уровне – воспитывать юных граждан нашей страны патриотами, людьми, которые знают и чтят историю своего государства", — подчеркивает Матушкин. Участники мероприятия почтили память воинов, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Отечества, минутой молчания. Заместитель председателя областной думы Юрий Плужников и заместитель председателя комитета по науке, образованию, культуре, туризму, спорту и молодежной политике Светлана Коростелева вручили школьникам благодарственные письма и подарки. Также документом были отмечены педагоги. От имени Матушкина Плужников поблагодарил родителей за достойное воспитание детей.

https://ria.ru/20250611/tambov-2022195212.html

https://ria.ru/20250530/matushkin-2019912428.html

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россия, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума, тамбовская область