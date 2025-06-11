https://ria.ru/20250611/master-2022145225.html
СМИ: умер известный мастер инсталляций из ФРГ Гюнтер Юккер
СМИ: умер известный мастер инсталляций из ФРГ Гюнтер Юккер - РИА Новости, 11.06.2025
СМИ: умер известный мастер инсталляций из ФРГ Гюнтер Юккер
Известный немецкий художник, скульптор и мастер инсталляций Гюнтер Юккер скончался в возрасте 95 лет, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на семью... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T01:27:00+03:00
2025-06-11T01:27:00+03:00
2025-06-11T01:27:00+03:00
германия
сша
дюссельдорф
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156163/89/1561638933_0:78:3000:1766_1920x0_80_0_0_383dcdb957813c7e7e5c45be2e41d4e0.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Известный немецкий художник, скульптор и мастер инсталляций Гюнтер Юккер скончался в возрасте 95 лет, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на семью художника. "Гюнтер Юккер умер. По данным его семьи, он скончался в университетской клинике Дюссельдорфа в возрасте 95 лет", - говорится в публикации. Причина смерти художника не приводится. Юккер родился в Германии в 1930 году. Он прославился благодаря своим инсталляциям с использованием гвоздей, которые забивал в предметы мебели, быта и музыкальные инструменты. Как указывает Bild, работы художника размещены в таких крупных музеях мира, как Нью-Йоркский музей современного искусства, музей Соломона Гуггенхайма в США, Новая национальная галерея в Берлине и Современная галерея Тейт в Лондоне.
германия
сша
дюссельдорф
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156163/89/1561638933_258:0:2741:1862_1920x0_80_0_0_136b112baece5c994d129bc9d2f5392b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, сша, дюссельдорф, bild
Германия, США, Дюссельдорф, Bild
СМИ: умер известный мастер инсталляций из ФРГ Гюнтер Юккер
Bild: Известный мастер инсталляций из ФРГ Гюнтер Юккер умер в возрасте 95 лет