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СМИ: умер известный мастер инсталляций из ФРГ Гюнтер Юккер - РИА Новости, 11.06.2025
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СМИ: умер известный мастер инсталляций из ФРГ Гюнтер Юккер
СМИ: умер известный мастер инсталляций из ФРГ Гюнтер Юккер - РИА Новости, 11.06.2025
СМИ: умер известный мастер инсталляций из ФРГ Гюнтер Юккер
Известный немецкий художник, скульптор и мастер инсталляций Гюнтер Юккер скончался в возрасте 95 лет, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на семью... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T01:27:00+03:00
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германия
сша
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Известный немецкий художник, скульптор и мастер инсталляций Гюнтер Юккер скончался в возрасте 95 лет, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на семью художника. "Гюнтер Юккер умер. По данным его семьи, он скончался в университетской клинике Дюссельдорфа в возрасте 95 лет", - говорится в публикации. Причина смерти художника не приводится. Юккер родился в Германии в 1930 году. Он прославился благодаря своим инсталляциям с использованием гвоздей, которые забивал в предметы мебели, быта и музыкальные инструменты. Как указывает Bild, работы художника размещены в таких крупных музеях мира, как Нью-Йоркский музей современного искусства, музей Соломона Гуггенхайма в США, Новая национальная галерея в Берлине и Современная галерея Тейт в Лондоне.
германия
сша
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германия, сша, дюссельдорф, bild
Германия, США, Дюссельдорф, Bild
СМИ: умер известный мастер инсталляций из ФРГ Гюнтер Юккер

Bild: Известный мастер инсталляций из ФРГ Гюнтер Юккер умер в возрасте 95 лет

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Известный немецкий художник, скульптор и мастер инсталляций Гюнтер Юккер скончался в возрасте 95 лет, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на семью художника.
"Гюнтер Юккер умер. По данным его семьи, он скончался в университетской клинике Дюссельдорфа в возрасте 95 лет", - говорится в публикации.
Причина смерти художника не приводится.
Юккер родился в Германии в 1930 году. Он прославился благодаря своим инсталляциям с использованием гвоздей, которые забивал в предметы мебели, быта и музыкальные инструменты. Как указывает Bild, работы художника размещены в таких крупных музеях мира, как Нью-Йоркский музей современного искусства, музей Соломона Гуггенхайма в США, Новая национальная галерея в Берлине и Современная галерея Тейт в Лондоне.
 
ГерманияСШАДюссельдорфBild
 
 
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