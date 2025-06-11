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СМИ: умер известный мастер инсталляций из ФРГ Гюнтер Юккер

СМИ: умер известный мастер инсталляций из ФРГ Гюнтер Юккер - РИА Новости, 11.06.2025

СМИ: умер известный мастер инсталляций из ФРГ Гюнтер Юккер

Известный немецкий художник, скульптор и мастер инсталляций Гюнтер Юккер скончался в возрасте 95 лет, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на семью... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T01:27:00+03:00

2025-06-11T01:27:00+03:00

2025-06-11T01:27:00+03:00

германия

сша

дюссельдорф

bild

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Известный немецкий художник, скульптор и мастер инсталляций Гюнтер Юккер скончался в возрасте 95 лет, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на семью художника. "Гюнтер Юккер умер. По данным его семьи, он скончался в университетской клинике Дюссельдорфа в возрасте 95 лет", - говорится в публикации. Причина смерти художника не приводится. Юккер родился в Германии в 1930 году. Он прославился благодаря своим инсталляциям с использованием гвоздей, которые забивал в предметы мебели, быта и музыкальные инструменты. Как указывает Bild, работы художника размещены в таких крупных музеях мира, как Нью-Йоркский музей современного искусства, музей Соломона Гуггенхайма в США, Новая национальная галерея в Берлине и Современная галерея Тейт в Лондоне.

германия

сша

дюссельдорф

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германия, сша, дюссельдорф, bild