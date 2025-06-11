Сафронов рассказал о будущей картине для Маска
Сафронов назвал будущую картину для Маска символом мира России и США в космосе
Никас Сафронов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Народный художник России Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что новая картина, которую он планирует позже передать американскому бизнесмену Илону Маску, является символом мира и сотрудничества России и США в космосе.
"Да, такая работа действительно существует у меня. Меня очень вдохновили беседы с нашими выдающимися космонавтами, ставшими инициаторами написания работы. Они десятилетиями сотрудничают с американцами в космической сфере, вместе обитают на МКС. Причем, в отличие от Земли, в космосе тесное партнерство продолжается до сих пор. И мне кажется, что в этом космическом союзе четко прослеживается дух единства. Именно его я хотел передать в картине… Эта картина — символ объединения, технологического прорыва, мира и сотрудничества", - рассказал Сафронов.
Художник также выразил надежду, что когда-нибудь он лично передаст картину Маску. Он также отметил, что сейчас не хочет раскрывать всех деталей, но поделился главным смыслом работы, отметив, что Россия - неотъемлемая часть мирового научно-технического прорыва, особенно в космосе, именно поэтому космос в произведении автора напоминает, что "ни современное бытие, ни технический прогресс невозможны без нашей страны".
"Пока я не хочу раскрывать всех деталей, могу лишь пересказать суть своей работы: Россия — неотъемлемая часть мирового научно-технического прорыва, особенно в космосе. Наша страна всегда была частью мирового прогресса, того механизма, который двигает нашу планету вперед, помогает ей развиваться. И космос лишний раз нам напоминает, что ни современное бытие, ни технический прогресс невозможны без нашей страны", - добавил Сафронов.
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