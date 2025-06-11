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Сафронов рассказал о будущей картине для Маска - РИА Новости, 11.06.2025
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22:01 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/mask-2022382150.html
Сафронов рассказал о будущей картине для Маска
Сафронов рассказал о будущей картине для Маска - РИА Новости, 11.06.2025
Сафронов рассказал о будущей картине для Маска
Народный художник России Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что новая картина, которую он планирует позже передать американскому бизнесмену Илону Маску,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T22:01:00+03:00
2025-06-11T22:01:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Народный художник России Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что новая картина, которую он планирует позже передать американскому бизнесмену Илону Маску, является символом мира и сотрудничества России и США в космосе. "Да, такая работа действительно существует у меня. Меня очень вдохновили беседы с нашими выдающимися космонавтами, ставшими инициаторами написания работы. Они десятилетиями сотрудничают с американцами в космической сфере, вместе обитают на МКС. Причем, в отличие от Земли, в космосе тесное партнерство продолжается до сих пор. И мне кажется, что в этом космическом союзе четко прослеживается дух единства. Именно его я хотел передать в картине… Эта картина — символ объединения, технологического прорыва, мира и сотрудничества", - рассказал Сафронов. Художник также выразил надежду, что когда-нибудь он лично передаст картину Маску. Он также отметил, что сейчас не хочет раскрывать всех деталей, но поделился главным смыслом работы, отметив, что Россия - неотъемлемая часть мирового научно-технического прорыва, особенно в космосе, именно поэтому космос в произведении автора напоминает, что "ни современное бытие, ни технический прогресс невозможны без нашей страны". "Пока я не хочу раскрывать всех деталей, могу лишь пересказать суть своей работы: Россия — неотъемлемая часть мирового научно-технического прорыва, особенно в космосе. Наша страна всегда была частью мирового прогресса, того механизма, который двигает нашу планету вперед, помогает ей развиваться. И космос лишний раз нам напоминает, что ни современное бытие, ни технический прогресс невозможны без нашей страны", - добавил Сафронов.
https://ria.ru/20250322/kartina-2006683404.html
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353
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россия, сша, земля, никас сафронов, илон маск, в мире
Россия, США, Земля, Никас Сафронов, Илон Маск, В мире
Сафронов рассказал о будущей картине для Маска

Сафронов назвал будущую картину для Маска символом мира России и США в космосе

© РИА Новости / Яков АндреевНикас Сафронов
Никас Сафронов - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Никас Сафронов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Народный художник России Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что новая картина, которую он планирует позже передать американскому бизнесмену Илону Маску, является символом мира и сотрудничества России и США в космосе.
"Да, такая работа действительно существует у меня. Меня очень вдохновили беседы с нашими выдающимися космонавтами, ставшими инициаторами написания работы. Они десятилетиями сотрудничают с американцами в космической сфере, вместе обитают на МКС. Причем, в отличие от Земли, в космосе тесное партнерство продолжается до сих пор. И мне кажется, что в этом космическом союзе четко прослеживается дух единства. Именно его я хотел передать в картине… Эта картина — символ объединения, технологического прорыва, мира и сотрудничества", - рассказал Сафронов.
Художник также выразил надежду, что когда-нибудь он лично передаст картину Маску. Он также отметил, что сейчас не хочет раскрывать всех деталей, но поделился главным смыслом работы, отметив, что Россия - неотъемлемая часть мирового научно-технического прорыва, особенно в космосе, именно поэтому космос в произведении автора напоминает, что "ни современное бытие, ни технический прогресс невозможны без нашей страны".
"Пока я не хочу раскрывать всех деталей, могу лишь пересказать суть своей работы: Россия — неотъемлемая часть мирового научно-технического прорыва, особенно в космосе. Наша страна всегда была частью мирового прогресса, того механизма, который двигает нашу планету вперед, помогает ей развиваться. И космос лишний раз нам напоминает, что ни современное бытие, ни технический прогресс невозможны без нашей страны", - добавил Сафронов.
Художник Никас Сафронов - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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РоссияСШАЗемляНикас СафроновИлон МаскВ мире
 
 
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