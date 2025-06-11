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Маск разговаривал с Трампом после ссоры, пишет NYT - РИА Новости, 11.06.2025
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21:59 11.06.2025 (обновлено: 23:19 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/mask-2022381723.html
Маск разговаривал с Трампом после ссоры, пишет NYT
Маск разговаривал с Трампом после ссоры, пишет NYT - РИА Новости, 11.06.2025
Маск разговаривал с Трампом после ссоры, пишет NYT
Американский предприниматель Илон Маск разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом в понедельник на фоне ссоры с политиком, это привело к... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T21:59:00+03:00
2025-06-11T23:19:00+03:00
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
конфликт трампа и маска
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом в понедельник на фоне ссоры с политиком, это привело к "публичному выражению сожаления " бизнесмена по поводу разлада, отмечет газета New York Times со ссылкой на три неназванных источника, осведомленные о звонке. В среду Маск заявил, что жалеет о некоторых своих сообщениях про Трампа, которые он написал на прошлой неделе, и сказал, что они зашли слишком далеко. До этого Маск с иронией оценил свои недавние высказывания, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам. "Трамп получил телефонный звонок от Илона Маска поздно вечером в понедельник, что привело к публичному выражению сожаления миллиардера в среду утром за нападки, которые он предъявил президенту в их чрезвычайном публичном противостоянии на прошлой неделе", - отмечает издание со ссылкой на три источника. Два неназванных источника подтвердили газете, что звонок Маска к Трампу произошел после того, как предприниматель поговорил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и главой аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. В пятницу газета Politico сообщала, что советники Трампа запланировали телефонный разговор президента с Маском на пятницу для "заключения мира". Однако позднее СМИ сообщили, что телефонный разговор Трампа и Маска запланирован не был. На прошлой неделе между Илоном Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
https://ria.ru/20250611/mask-2022354264.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, конфликт трампа и маска
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Конфликт Трампа и Маска
Маск разговаривал с Трампом после ссоры, пишет NYT

NYT: Маск поговорил с Трампом перед тем, как написать пост о сожалении

© AP Photo / Evan VucciИлон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Илон Маск и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом в понедельник на фоне ссоры с политиком, это привело к "публичному выражению сожаления " бизнесмена по поводу разлада, отмечет газета New York Times со ссылкой на три неназванных источника, осведомленные о звонке.
В среду Маск заявил, что жалеет о некоторых своих сообщениях про Трампа, которые он написал на прошлой неделе, и сказал, что они зашли слишком далеко. До этого Маск с иронией оценил свои недавние высказывания, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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"Трамп получил телефонный звонок от Илона Маска поздно вечером в понедельник, что привело к публичному выражению сожаления миллиардера в среду утром за нападки, которые он предъявил президенту в их чрезвычайном публичном противостоянии на прошлой неделе", - отмечает издание со ссылкой на три источника.
Два неназванных источника подтвердили газете, что звонок Маска к Трампу произошел после того, как предприниматель поговорил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и главой аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.
В пятницу газета Politico сообщала, что советники Трампа запланировали телефонный разговор президента с Маском на пятницу для "заключения мира". Однако позднее СМИ сообщили, что телефонный разговор Трампа и Маска запланирован не был.
На прошлой неделе между Илоном Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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