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Маск разговаривал с Трампом после ссоры, пишет NYT

Маск разговаривал с Трампом после ссоры, пишет NYT - РИА Новости, 11.06.2025

Маск разговаривал с Трампом после ссоры, пишет NYT

Американский предприниматель Илон Маск разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом в понедельник на фоне ссоры с политиком, это привело к... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T21:59:00+03:00

2025-06-11T21:59:00+03:00

2025-06-11T23:19:00+03:00

в мире

сша

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дональд трамп

конфликт трампа и маска

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом в понедельник на фоне ссоры с политиком, это привело к "публичному выражению сожаления " бизнесмена по поводу разлада, отмечет газета New York Times со ссылкой на три неназванных источника, осведомленные о звонке. В среду Маск заявил, что жалеет о некоторых своих сообщениях про Трампа, которые он написал на прошлой неделе, и сказал, что они зашли слишком далеко. До этого Маск с иронией оценил свои недавние высказывания, отметив, что никто так не портит ему репутацию, как он сам. "Трамп получил телефонный звонок от Илона Маска поздно вечером в понедельник, что привело к публичному выражению сожаления миллиардера в среду утром за нападки, которые он предъявил президенту в их чрезвычайном публичном противостоянии на прошлой неделе", - отмечает издание со ссылкой на три источника. Два неназванных источника подтвердили газете, что звонок Маска к Трампу произошел после того, как предприниматель поговорил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и главой аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. В пятницу газета Politico сообщала, что советники Трампа запланировали телефонный разговор президента с Маском на пятницу для "заключения мира". Однако позднее СМИ сообщили, что телефонный разговор Трампа и Маска запланирован не был. На прошлой неделе между Илоном Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.

https://ria.ru/20250611/mask-2022354264.html

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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, конфликт трампа и маска