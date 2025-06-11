Маск разговаривал с Трампом после ссоры, пишет NYT
NYT: Маск поговорил с Трампом перед тем, как написать пост о сожалении
© AP Photo / Evan VucciИлон Маск и Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Илон Маск и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом в понедельник на фоне ссоры с политиком, это привело к "публичному выражению сожаления " бизнесмена по поводу разлада, отмечет газета New York Times со ссылкой на три неназванных источника, осведомленные о звонке.
"Трамп получил телефонный звонок от Илона Маска поздно вечером в понедельник, что привело к публичному выражению сожаления миллиардера в среду утром за нападки, которые он предъявил президенту в их чрезвычайном публичном противостоянии на прошлой неделе", - отмечает издание со ссылкой на три источника.
Два неназванных источника подтвердили газете, что звонок Маска к Трампу произошел после того, как предприниматель поговорил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и главой аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.
В пятницу газета Politico сообщала, что советники Трампа запланировали телефонный разговор президента с Маском на пятницу для "заключения мира". Однако позднее СМИ сообщили, что телефонный разговор Трампа и Маска запланирован не был.
На прошлой неделе между Илоном Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.