https://ria.ru/20250611/mali-2022154056.html
В Мали выразили благодарность ЧВК "Вагнер"
В Мали выразили благодарность ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 11.06.2025
В Мали выразили благодарность ЧВК "Вагнер"
В парламенте Мали благодарны ЧВК "Вагнер" за помощь в возвращении контроля над территориями официальному правительству страны, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T05:32:00+03:00
2025-06-11T05:32:00+03:00
2025-06-11T05:32:00+03:00
в мире
мали
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824290704_0:157:3120:1912_1920x0_80_0_0_15a9f8962aba7fe0a38d9d80b0c8a606.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В парламенте Мали благодарны ЧВК "Вагнер" за помощь в возвращении контроля над территориями официальному правительству страны, заявил РИА Новости депутат Национального переходного совета Мали, председатель российско-малийской группы дружбы Алиу Туанкара. Ранее в связанном с ЧВК Telegram-канале "Разгрузка Вагнера" появилось заявление о завершении основной миссии группы в Мали. В нем, в частности, отмечалось, что под контроль малийских властей удалось вернуть все региональные центры страны. "Вагнер", продукт дружеских отношений между Мали и Россией, сыграл ключевую роль в возвращении национальной территории. Наряду с этим возвращением "Вагнер" руководил многочисленными гуманитарными благотворительными инициативами в Мали", - сказал Туанкара.
https://ria.ru/20250611/mali-2022149951.html
мали
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824290704_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37b278b9e829a51a9bf0805c2f722c92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, россия
В Мали выразили благодарность ЧВК "Вагнер"
В Мали выразили благодарность ЧВК "Вагнер" за помощь в возвращении территорий