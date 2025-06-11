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В Мали выразили благодарность ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 11.06.2025
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05:32 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/mali-2022154056.html
В Мали выразили благодарность ЧВК "Вагнер"
В Мали выразили благодарность ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 11.06.2025
В Мали выразили благодарность ЧВК "Вагнер"
В парламенте Мали благодарны ЧВК "Вагнер" за помощь в возвращении контроля над территориями официальному правительству страны, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T05:32:00+03:00
2025-06-11T05:32:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В парламенте Мали благодарны ЧВК "Вагнер" за помощь в возвращении контроля над территориями официальному правительству страны, заявил РИА Новости депутат Национального переходного совета Мали, председатель российско-малийской группы дружбы Алиу Туанкара. Ранее в связанном с ЧВК Telegram-канале "Разгрузка Вагнера" появилось заявление о завершении основной миссии группы в Мали. В нем, в частности, отмечалось, что под контроль малийских властей удалось вернуть все региональные центры страны. "Вагнер", продукт дружеских отношений между Мали и Россией, сыграл ключевую роль в возвращении национальной территории. Наряду с этим возвращением "Вагнер" руководил многочисленными гуманитарными благотворительными инициативами в Мали", - сказал Туанкара.
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в мире, мали, россия
В мире, Мали, Россия
В Мали выразили благодарность ЧВК "Вагнер"

В Мали выразили благодарность ЧВК "Вагнер" за помощь в возвращении территорий

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкШеврон бойца ЧВК "Вагнер"
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В парламенте Мали благодарны ЧВК "Вагнер" за помощь в возвращении контроля над территориями официальному правительству страны, заявил РИА Новости депутат Национального переходного совета Мали, председатель российско-малийской группы дружбы Алиу Туанкара.
Ранее в связанном с ЧВК Telegram-канале "Разгрузка Вагнера" появилось заявление о завершении основной миссии группы в Мали. В нем, в частности, отмечалось, что под контроль малийских властей удалось вернуть все региональные центры страны.
"Вагнер", продукт дружеских отношений между Мали и Россией, сыграл ключевую роль в возвращении национальной территории. Наряду с этим возвращением "Вагнер" руководил многочисленными гуманитарными благотворительными инициативами в Мали", - сказал Туанкара.
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