https://ria.ru/20250611/mali-2022154056.html

В Мали выразили благодарность ЧВК "Вагнер"

В Мали выразили благодарность ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 11.06.2025

В Мали выразили благодарность ЧВК "Вагнер"

В парламенте Мали благодарны ЧВК "Вагнер" за помощь в возвращении контроля над территориями официальному правительству страны, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T05:32:00+03:00

2025-06-11T05:32:00+03:00

2025-06-11T05:32:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В парламенте Мали благодарны ЧВК "Вагнер" за помощь в возвращении контроля над территориями официальному правительству страны, заявил РИА Новости депутат Национального переходного совета Мали, председатель российско-малийской группы дружбы Алиу Туанкара. Ранее в связанном с ЧВК Telegram-канале "Разгрузка Вагнера" появилось заявление о завершении основной миссии группы в Мали. В нем, в частности, отмечалось, что под контроль малийских властей удалось вернуть все региональные центры страны. "Вагнер", продукт дружеских отношений между Мали и Россией, сыграл ключевую роль в возвращении национальной территории. Наряду с этим возвращением "Вагнер" руководил многочисленными гуманитарными благотворительными инициативами в Мали", - сказал Туанкара.

https://ria.ru/20250611/mali-2022149951.html

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