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В Мали призвали запретить ввоз украинской продукции в страны Сахеля - РИА Новости, 11.06.2025
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03:37 11.06.2025 (обновлено: 03:38 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/mali-2022149951.html
В Мали призвали запретить ввоз украинской продукции в страны Сахеля
В Мали призвали запретить ввоз украинской продукции в страны Сахеля - РИА Новости, 11.06.2025
В Мали призвали запретить ввоз украинской продукции в страны Сахеля
Ввоз украинской продукции в страны Сахеля необходимо запретить, заявил РИА Новости депутат Национального переходного совета Мали, председатель... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T03:37:00+03:00
2025-06-11T03:38:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ввоз украинской продукции в страны Сахеля необходимо запретить, заявил РИА Новости депутат Национального переходного совета Мали, председатель Российско-малийской группы дружбы Алиу Туанкара. "Я считаю, что первый шаг уже сделан, - разорваны дипломатические отношения с Украиной. Более того, было бы неплохо запретить украинскую продукцию в Альянсе государств Сахеля", - заявил он. Решение Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной последовало за высказываниями представителя главного управления разведки украинского минобороны Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова, которые были истолкованы как содействие терроризму. В частности, Юсов в комментарии украинским СМИ по поводу нападения малийских повстанцев на колонну группы "Вагнер" в Мали заявил, что боевикам "была передана необходимая информация и не только". В 2024 году расследование РИА Новости показало, что украинские инструкторы также обучали применению дронов-камикадзе террористов в Сирии.
https://ria.ru/20250605/terroristy-2021093498.html
https://ria.ru/20250607/mali-2021472048.html
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в мире, мали, сахель , украина
В мире, Мали, Сахель , Украина
В Мали призвали запретить ввоз украинской продукции в страны Сахеля

Депутат Туанкара: ввоз украинской продукции в страны Сахеля должен быть запрещен

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОдна из улиц города Бамако в Мали
Одна из улиц города Бамако в Мали - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Одна из улиц города Бамако в Мали. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ввоз украинской продукции в страны Сахеля необходимо запретить, заявил РИА Новости депутат Национального переходного совета Мали, председатель Российско-малийской группы дружбы Алиу Туанкара.
"Я считаю, что первый шаг уже сделан, - разорваны дипломатические отношения с Украиной. Более того, было бы неплохо запретить украинскую продукцию в Альянсе государств Сахеля", - заявил он.
Солдаты в Мали - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
СМИ: малийские военные обвинили ГУР МО Украины в поддержке террористов
5 июня, 14:07
Решение Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной последовало за высказываниями представителя главного управления разведки украинского минобороны Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова, которые были истолкованы как содействие терроризму. В частности, Юсов в комментарии украинским СМИ по поводу нападения малийских повстанцев на колонну группы "Вагнер" в Мали заявил, что боевикам "была передана необходимая информация и не только".
В 2024 году расследование РИА Новости показало, что украинские инструкторы также обучали применению дронов-камикадзе террористов в Сирии.
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Малийский журналист призвал МУС расследовать подготовку Киевом террористов
7 июня, 08:58
 
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