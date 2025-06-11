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В Мали призвали запретить ввоз украинской продукции в страны Сахеля
В Мали призвали запретить ввоз украинской продукции в страны Сахеля - РИА Новости, 11.06.2025
В Мали призвали запретить ввоз украинской продукции в страны Сахеля
Ввоз украинской продукции в страны Сахеля необходимо запретить, заявил РИА Новости депутат Национального переходного совета Мали, председатель... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T03:37:00+03:00
2025-06-11T03:37:00+03:00
2025-06-11T03:38:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ввоз украинской продукции в страны Сахеля необходимо запретить, заявил РИА Новости депутат Национального переходного совета Мали, председатель Российско-малийской группы дружбы Алиу Туанкара. "Я считаю, что первый шаг уже сделан, - разорваны дипломатические отношения с Украиной. Более того, было бы неплохо запретить украинскую продукцию в Альянсе государств Сахеля", - заявил он. Решение Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной последовало за высказываниями представителя главного управления разведки украинского минобороны Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова, которые были истолкованы как содействие терроризму. В частности, Юсов в комментарии украинским СМИ по поводу нападения малийских повстанцев на колонну группы "Вагнер" в Мали заявил, что боевикам "была передана необходимая информация и не только". В 2024 году расследование РИА Новости показало, что украинские инструкторы также обучали применению дронов-камикадзе террористов в Сирии.
https://ria.ru/20250605/terroristy-2021093498.html
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в мире, мали, сахель , украина
В мире, Мали, Сахель , Украина
В Мали призвали запретить ввоз украинской продукции в страны Сахеля
Депутат Туанкара: ввоз украинской продукции в страны Сахеля должен быть запрещен