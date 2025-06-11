https://ria.ru/20250611/mali-2022149951.html

В Мали призвали запретить ввоз украинской продукции в страны Сахеля

В Мали призвали запретить ввоз украинской продукции в страны Сахеля - РИА Новости, 11.06.2025

В Мали призвали запретить ввоз украинской продукции в страны Сахеля

Ввоз украинской продукции в страны Сахеля необходимо запретить, заявил РИА Новости депутат Национального переходного совета Мали, председатель... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T03:37:00+03:00

2025-06-11T03:37:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ввоз украинской продукции в страны Сахеля необходимо запретить, заявил РИА Новости депутат Национального переходного совета Мали, председатель Российско-малийской группы дружбы Алиу Туанкара. "Я считаю, что первый шаг уже сделан, - разорваны дипломатические отношения с Украиной. Более того, было бы неплохо запретить украинскую продукцию в Альянсе государств Сахеля", - заявил он. Решение Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной последовало за высказываниями представителя главного управления разведки украинского минобороны Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова, которые были истолкованы как содействие терроризму. В частности, Юсов в комментарии украинским СМИ по поводу нападения малийских повстанцев на колонну группы "Вагнер" в Мали заявил, что боевикам "была передана необходимая информация и не только". В 2024 году расследование РИА Новости показало, что украинские инструкторы также обучали применению дронов-камикадзе террористов в Сирии.

https://ria.ru/20250605/terroristy-2021093498.html

https://ria.ru/20250607/mali-2021472048.html

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