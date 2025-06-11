Рейтинг@Mail.ru
При протестах в Лос-Анджелесе разграбили 23 магазина - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 11.06.2025 (обновлено: 12:28 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/magazin-2022196738.html
При протестах в Лос-Анджелесе разграбили 23 магазина
При протестах в Лос-Анджелесе разграбили 23 магазина - РИА Новости, 11.06.2025
При протестах в Лос-Анджелесе разграбили 23 магазина
В центре Лос-Анджелеса в ходе протестов против миграционной политики разграбили более двух десятков магазинов, сообщила мэр города Карен Басс. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:34:00+03:00
2025-06-11T12:28:00+03:00
в мире
лос-анджелес
сша
протесты в калифорнии
гэвин ньюсом
дональд трамп
калифорния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022162224_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a00a0a1347bae147051b3850a6bd5a62.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В центре Лос-Анджелеса в ходе протестов против миграционной политики разграбили более двух десятков магазинов, сообщила мэр города Карен Басс."Многие предприятия пострадали от актов вандализма. Прошлой ночью были разграблены 23 магазина. Если проехать по центру Лос-Анджелеса, то видно, что везде граффити — они нанесли серьезный ущерб бизнесу и множеству объектов недвижимости", — заявила она на пресс-конференции, ее транслировал ABC News.Протесты в Калифорнии
https://ria.ru/20250610/ssha-2022016045.html
лос-анджелес
сша
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США
В ряде районов Лос-Анджелеса начался комендантский час в связи с протестами, тысячи человек по-прежнему остаются на улицах города, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-11T11:34
true
PT0M12S
Баррикады во время протестов в Лос-Анджелесе
Протестующие в Лос-Анджелесе возводят баррикады, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-11T11:34
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022162224_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4557f2eda24413f8b22e8588744e7956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лос-анджелес, сша, протесты в калифорнии, гэвин ньюсом, дональд трамп, калифорния
В мире, Лос-Анджелес, США, Протесты в Калифорнии, Гэвин Ньюсом, Дональд Трамп, Калифорния
При протестах в Лос-Анджелесе разграбили 23 магазина

Мэр Басс: в центре Лос-Анджелеса в ходе протестов разграбили 23 магазина

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В центре Лос-Анджелеса в ходе протестов против миграционной политики разграбили более двух десятков магазинов, сообщила мэр города Карен Басс.
"Многие предприятия пострадали от актов вандализма. Прошлой ночью были разграблены 23 магазина. Если проехать по центру Лос-Анджелеса, то видно, что везде граффити — они нанесли серьезный ущерб бизнесу и множеству объектов недвижимости", — заявила она на пресс-конференции, ее транслировал ABC News.

Протесты в Калифорнии

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
  • В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
  • Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
  • Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на Дональда Трампа.
  • Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.
  • Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.
  • Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
  • В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Опрос показал отношение американцев к протестам в Калифорнии
Вчера, 14:37
 
В миреЛос-АнджелесСШАПротесты в КалифорнииГэвин НьюсомДональд ТрампКалифорния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала