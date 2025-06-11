При протестах в Лос-Анджелесе разграбили 23 магазина
Мэр Басс: в центре Лос-Анджелеса в ходе протестов разграбили 23 магазина
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В центре Лос-Анджелеса в ходе протестов против миграционной политики разграбили более двух десятков магазинов, сообщила мэр города Карен Басс.
"Многие предприятия пострадали от актов вандализма. Прошлой ночью были разграблены 23 магазина. Если проехать по центру Лос-Анджелеса, то видно, что везде граффити — они нанесли серьезный ущерб бизнесу и множеству объектов недвижимости", — заявила она на пресс-конференции, ее транслировал ABC News.
Протесты в Калифорнии
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- Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
- Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
- В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
- Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
- Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал подать в суд на Дональда Трампа.
- Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.
- Глава Белого дома считает, что протесты кем-то финансируются.
- Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
- В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.