https://ria.ru/20250611/magazin-2022196738.html

При протестах в Лос-Анджелесе разграбили 23 магазина

При протестах в Лос-Анджелесе разграбили 23 магазина - РИА Новости, 11.06.2025

При протестах в Лос-Анджелесе разграбили 23 магазина

В центре Лос-Анджелеса в ходе протестов против миграционной политики разграбили более двух десятков магазинов, сообщила мэр города Карен Басс. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T11:34:00+03:00

2025-06-11T11:34:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В центре Лос-Анджелеса в ходе протестов против миграционной политики разграбили более двух десятков магазинов, сообщила мэр города Карен Басс."Многие предприятия пострадали от актов вандализма. Прошлой ночью были разграблены 23 магазина. Если проехать по центру Лос-Анджелеса, то видно, что везде граффити — они нанесли серьезный ущерб бизнесу и множеству объектов недвижимости", — заявила она на пресс-конференции, ее транслировал ABC News.Протесты в Калифорнии

https://ria.ru/20250610/ssha-2022016045.html

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Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США В ряде районов Лос-Анджелеса начался комендантский час в связи с протестами, тысячи человек по-прежнему остаются на улицах города, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-11T11:34 true PT0M12S

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в мире, лос-анджелес, сша, протесты в калифорнии, гэвин ньюсом, дональд трамп, калифорния