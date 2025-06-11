https://ria.ru/20250611/luna-2022202173.html

Астроном оценил значение клубничной Луны для науки

Астроном оценил значение клубничной Луны для науки - РИА Новости, 11.06.2025

Астроном оценил значение клубничной Луны для науки

Полнолуние 10-11 июня, названное в медиа "клубничной Луной", не является интересным для науки явлением, объясняется оно обычным для лета низким положением... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:02:00+03:00

2025-06-11T12:02:00+03:00

2025-06-11T12:02:00+03:00

наука

земля

луна

сергей назаров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Полнолуние 10-11 июня, названное в медиа "клубничной Луной", не является интересным для науки явлением, объясняется оно обычным для лета низким положением спутника Земли над горизонтом для наблюдателей в северном полушарии, рассказал РИА Новости научный сотрудник крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) Сергей Назаров. "Геометрически дело обстоит так: Луна в полнолуние (которое наблюдается с 10 на 11 июня - ред.) находится напротив Солнца, то есть Земля находится между Солнцем и Луной. В июне для жителей северного полушария нашей планеты Солнце находится в почти самой высшей точке эклиптики. Луна, соответственно, будет в своем движении по орбите находиться вблизи низшей точки эклиптики и подниматься над горизонтом низко. Плюс из-за особенностей лунной орбиты (прецессии орбиты) Луна отклонится от эклиптики еще на несколько градусов и будет еще ниже" , - сказал Назаров. Цвет Луны объясняется ее низким положением, как и размеры – у горизонта она кажется больше, хотя угловые размеры не меняются – это оптический эффект, отметил астроном. "Никакого научного интереса здесь нет, просто полная Луна на небосводе немного ниже, чем обычно летом. Формально это рекорд. Я считаю, что людям надо показывать и рассказывать о явлениях, которые действительно интересны. Например, во время лунного затмения они могут увидеть круглую тень Земли и понять, что наша планета круглая. Или во время метеорного потока заметить необычный болид в атмосфере Земли... Так называемая "клубничная" Луна интереса для науки не представляет. Это просто красивая картинка", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250611/solntse-2022176597.html

https://ria.ru/20250607/kosmos-2021402874.html

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земля, луна, сергей назаров