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В "Столото" подсчитали число лотерейных миллионеров в России - РИА Новости, 11.06.2025
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10:45 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/lotereya-2022185051.html
В "Столото" подсчитали число лотерейных миллионеров в России
В "Столото" подсчитали число лотерейных миллионеров в России - РИА Новости, 11.06.2025
В "Столото" подсчитали число лотерейных миллионеров в России
Четыре лотерейных миллионера в день появляется в среднем в России, а в целом за январь-май этого года такими счастливчиками оказались 636 человек, всего за это... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:45:00+03:00
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россия
калининград
камчатка
столото
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
лотерея
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Четыре лотерейных миллионера в день появляется в среднем в России, а в целом за январь-май этого года такими счастливчиками оказались 636 человек, всего за это время было выиграно почти 30 миллиардов рублей, подсчитали для РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". "Победителями государственных лотерей становились жители со всей страны – от Калининграда до Камчатки, которые в общей сложности выиграли 29 564 515 795 рублей, а это почти 200 миллионов рублей ежедневно. За этот период в стране появилось 636 новых миллионеров – в среднем 29 миллионеров в неделю или около четырех миллионеров каждый день", - сообщили в компании. Там напомнили, что 1 января в России по итогам "Новогоднего миллиарда" появился четвертый лотерейный миллиардер, которым стал фельдшер из Сахалинской области. В лотерее "Все или ничего" был разыгран рекордный среди быстрых лотерей суперприз – свыше 144 миллионов рублей. А еще житель Московской области стал обладателем суперприза в 285 миллионов рублей в "Охоте", что тоже стало рекордом для этой лотереи. С 2014 года все лотереи в России - государственные, их организаторами являются Минфин РФ и Минспорт РФ, а проводятся они под надзором ФНС России.
https://ria.ru/20250101/mechtallion-1992243392.html
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россия
калининград
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россия, калининград, камчатка, столото, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество, лотерея
Россия, Калининград, Камчатка, Столото, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Общество, Лотерея
В "Столото" подсчитали число лотерейных миллионеров в России

"Столото": в России в среднем появляется четыре лотерейных миллионера в день

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВ пункте продажи лотерейных билетов
В пункте продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В пункте продажи лотерейных билетов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Четыре лотерейных миллионера в день появляется в среднем в России, а в целом за январь-май этого года такими счастливчиками оказались 636 человек, всего за это время было выиграно почти 30 миллиардов рублей, подсчитали для РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".
"Победителями государственных лотерей становились жители со всей страны – от Калининграда до Камчатки, которые в общей сложности выиграли 29 564 515 795 рублей, а это почти 200 миллионов рублей ежедневно. За этот период в стране появилось 636 новых миллионеров – в среднем 29 миллионеров в неделю или около четырех миллионеров каждый день", - сообщили в компании.
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Более 40 россиян стали миллионерами после розыгрыша новогодней лотереи
1 января, 16:22
Там напомнили, что 1 января в России по итогам "Новогоднего миллиарда" появился четвертый лотерейный миллиардер, которым стал фельдшер из Сахалинской области.
В лотерее "Все или ничего" был разыгран рекордный среди быстрых лотерей суперприз – свыше 144 миллионов рублей. А еще житель Московской области стал обладателем суперприза в 285 миллионов рублей в "Охоте", что тоже стало рекордом для этой лотереи.
С 2014 года все лотереи в России - государственные, их организаторами являются Минфин РФ и Минспорт РФ, а проводятся они под надзором ФНС России.
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РоссияКалининградКамчаткаСтолотоФедеральная налоговая служба (ФНС России)ОбществоЛотерея
 
 
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