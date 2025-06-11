https://ria.ru/20250611/lotereya-2022185051.html

В "Столото" подсчитали число лотерейных миллионеров в России

В "Столото" подсчитали число лотерейных миллионеров в России - РИА Новости, 11.06.2025

В "Столото" подсчитали число лотерейных миллионеров в России

Четыре лотерейных миллионера в день появляется в среднем в России, а в целом за январь-май этого года такими счастливчиками оказались 636 человек, всего за это... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T10:45:00+03:00

2025-06-11T10:45:00+03:00

2025-06-11T10:45:00+03:00

россия

калининград

камчатка

столото

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

лотерея

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Четыре лотерейных миллионера в день появляется в среднем в России, а в целом за январь-май этого года такими счастливчиками оказались 636 человек, всего за это время было выиграно почти 30 миллиардов рублей, подсчитали для РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". "Победителями государственных лотерей становились жители со всей страны – от Калининграда до Камчатки, которые в общей сложности выиграли 29 564 515 795 рублей, а это почти 200 миллионов рублей ежедневно. За этот период в стране появилось 636 новых миллионеров – в среднем 29 миллионеров в неделю или около четырех миллионеров каждый день", - сообщили в компании. Там напомнили, что 1 января в России по итогам "Новогоднего миллиарда" появился четвертый лотерейный миллиардер, которым стал фельдшер из Сахалинской области. В лотерее "Все или ничего" был разыгран рекордный среди быстрых лотерей суперприз – свыше 144 миллионов рублей. А еще житель Московской области стал обладателем суперприза в 285 миллионов рублей в "Охоте", что тоже стало рекордом для этой лотереи. С 2014 года все лотереи в России - государственные, их организаторами являются Минфин РФ и Минспорт РФ, а проводятся они под надзором ФНС России.

https://ria.ru/20250101/mechtallion-1992243392.html

https://ria.ru/20250520/loto-2017990824.html

россия

калининград

камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, калининград, камчатка, столото, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество, лотерея