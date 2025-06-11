https://ria.ru/20250611/los-andzheles-2022394156.html

Лос-Анджелес готовится к очередным протестам

Лос-Анджелес готовится к очередным протестам - РИА Новости, 11.06.2025

Лос-Анджелес готовится к очередным протестам

Лос-Анджелес готовится к очередным протестам против миграционной политики действующих властей: коммунальщики отмывают стены от граффити, владельцы бизнеса -... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T23:49:00+03:00

2025-06-11T23:49:00+03:00

2025-06-11T23:49:00+03:00

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лос-анджелес

протесты в калифорнии

сша

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 12 июн - РИА Новости. Лос-Анджелес готовится к очередным протестам против миграционной политики действующих властей: коммунальщики отмывают стены от граффити, владельцы бизнеса - заколачивают витрины своих магазинов в ожидании возможных погромов, передает корреспондент РИА Новости. После комендантского часа (20.00-06.00 по местному времени) ситуация в городе стабилизировалась. В центре города много людей, открыты рестораны, ходит общественный транспорт. В местах, где ранее проходили протесты, работают коммунальщики: они отмывают и закрашивают граффити, которые оставили протестующие. Также к новым возможным ночным погромам готовятся и владельцы бизнеса. Они заколачивают витрины фанерами. По состоянию на 13.30 (23.30 мск), остановка в центре города остается спокойной. Возле городской ратуши проходят немногочисленные мирные протесты. Полиция не вмешивается. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.

https://ria.ru/20250610/protesty-2021919131.html

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Обстановка на улицах Лос-Анджелеса во время протестов против миграционной политики Обстановка на улицах Лос-Анджелеса во время протестов против миграционной политики 2025-06-11T23:49 true PT4M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии, сша