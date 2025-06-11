https://ria.ru/20250611/los-andzheles-2022157265.html

Протестующие в Лос-Анджелесе отошли от ратуши

Протестующие в Лос-Анджелесе отошли от ратуши - РИА Новости, 11.06.2025

Протестующие в Лос-Анджелесе отошли от ратуши

Протестующие в Лос-Анджелесе через несколько минут после наступления комендантского часа в центре города отошли от городской ратуши, где ранее собирались на... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T06:41:00+03:00

2025-06-11T06:41:00+03:00

2025-06-11T08:41:00+03:00

в мире

лос-анджелес

протесты в калифорнии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022162224_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a00a0a1347bae147051b3850a6bd5a62.jpg

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 11 июн - РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе через несколько минут после наступления комендантского часа в центре города отошли от городской ратуши, где ранее собирались на очередную акцию, передает корреспондент РИА Новости. Ещё в 20.00 по местному времени (06.00 мск) дорога возле ратуши была полна протестующими. Их насчитывалось не меньше нескольких тысяч. Буквально через десять минут полиция, в том числе и конная, окружила площадь, вынудив протестующих покинуть ее. Слезоточивый газ для разгона не применялся. Были слышны звуки выстрелов, однако неясно, были ли это резиновые пули.Массовых арестов корреспондент агентства не застал.Комендантский час, введенный в центре города по распоряжению мэра Карен Басс, начался в 20.00 по местному времени (06.00 мск), он будет действовать до 06.00 (16.00 мск).Протесты в Калифорнии

https://ria.ru/20250611/ssha-2022154467.html

https://ria.ru/20250611/protesty-2022153764.html

https://ria.ru/20250611/protesty-2022155585.html

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США В ряде районов Лос-Анджелеса начался комендантский час в связи с протестами, тысячи человек по-прежнему остаются на улицах города, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-11T06:41 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии