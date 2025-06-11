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Протестующие в Лос-Анджелесе отошли от ратуши - РИА Новости, 11.06.2025
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06:41 11.06.2025 (обновлено: 08:41 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/los-andzheles-2022157265.html
Протестующие в Лос-Анджелесе отошли от ратуши
Протестующие в Лос-Анджелесе отошли от ратуши - РИА Новости, 11.06.2025
Протестующие в Лос-Анджелесе отошли от ратуши
Протестующие в Лос-Анджелесе через несколько минут после наступления комендантского часа в центре города отошли от городской ратуши, где ранее собирались на... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T06:41:00+03:00
2025-06-11T08:41:00+03:00
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 11 июн - РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе через несколько минут после наступления комендантского часа в центре города отошли от городской ратуши, где ранее собирались на очередную акцию, передает корреспондент РИА Новости. Ещё в 20.00 по местному времени (06.00 мск) дорога возле ратуши была полна протестующими. Их насчитывалось не меньше нескольких тысяч. Буквально через десять минут полиция, в том числе и конная, окружила площадь, вынудив протестующих покинуть ее. Слезоточивый газ для разгона не применялся. Были слышны звуки выстрелов, однако неясно, были ли это резиновые пули.Массовых арестов корреспондент агентства не застал.Комендантский час, введенный в центре города по распоряжению мэра Карен Басс, начался в 20.00 по местному времени (06.00 мск), он будет действовать до 06.00 (16.00 мск).Протесты в Калифорнии
https://ria.ru/20250611/ssha-2022154467.html
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Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США
В ряде районов Лос-Анджелеса начался комендантский час в связи с протестами, тысячи человек по-прежнему остаются на улицах города, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии
Протестующие в Лос-Анджелесе отошли от ратуши

Протестующие в Лос-Анджелесе с наступлением комендантского часа отошли от ратуши

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 11 июн - РИА Новости. Протестующие в Лос-Анджелесе через несколько минут после наступления комендантского часа в центре города отошли от городской ратуши, где ранее собирались на очередную акцию, передает корреспондент РИА Новости.
Ещё в 20.00 по местному времени (06.00 мск) дорога возле ратуши была полна протестующими. Их насчитывалось не меньше нескольких тысяч.
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Буквально через десять минут полиция, в том числе и конная, окружила площадь, вынудив протестующих покинуть ее.
Слезоточивый газ для разгона не применялся. Были слышны звуки выстрелов, однако неясно, были ли это резиновые пули.
Массовых арестов корреспондент агентства не застал.
Комендантский час, введенный в центре города по распоряжению мэра Карен Басс, начался в 20.00 по местному времени (06.00 мск), он будет действовать до 06.00 (16.00 мск).
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Протесты в Калифорнии

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
  • В город направлены войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
  • Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
  • Губернатор Калифорнии пообещал подать в суд на Трампа.
  • Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.
  • Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
  • Также протесты прошли в столице Техаса Остине, силовики разогнали демонстрацию светошумовыми гранатами и перцовым газом.
Полиция задерживает протестующую во время беспорядков в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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