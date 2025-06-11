В ряде районов Лос-Анджелеса начался комендантский час
В ряде районов Лос-Анджелеса начался комендантский час в связи с протестами
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАкция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе. Архивное фото
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 11 июн - РИА Новости. В ряде районов Лос-Анджелеса начался комендантский час из-за протестов, но сотни человек по-прежнему остаются на улицах города, передает корреспондент РИА Новости.
Комендантский час, введенный в центре города по распоряжению мэра Карен Басс, начался в 20.00 по местному времени (06.00 мск), он будет действовать до 06.00 (16.00 мск).
Протесты в Калифорнии
- В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
- Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
- Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
- В город направлены войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
- Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
- Губернатор Калифорнии пообещал подать в суд на Трампа.
- Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.
- Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
- Также протесты прошли в столице Техаса Остине, силовики разогнали демонстрацию светошумовыми гранатами и перцовым газом.