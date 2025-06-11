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В ряде районов Лос-Анджелеса начался комендантский час - РИА Новости, 11.06.2025
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06:14 11.06.2025 (обновлено: 06:21 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/los-andzheles-2022155767.html
В ряде районов Лос-Анджелеса начался комендантский час
В ряде районов Лос-Анджелеса начался комендантский час - РИА Новости, 11.06.2025
В ряде районов Лос-Анджелеса начался комендантский час
В ряде районов Лос-Анджелеса начался комендантский час из-за протестов, но сотни человек по-прежнему остаются на улицах города, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T06:14:00+03:00
2025-06-11T06:21:00+03:00
в мире
лос-анджелес
протесты в калифорнии
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 11 июн - РИА Новости. В ряде районов Лос-Анджелеса начался комендантский час из-за протестов, но сотни человек по-прежнему остаются на улицах города, передает корреспондент РИА Новости. Комендантский час, введенный в центре города по распоряжению мэра Карен Басс, начался в 20.00 по местному времени (06.00 мск), он будет действовать до 06.00 (16.00 мск).Протесты в Калифорнии
https://ria.ru/20250611/protesty-2022155585.html
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в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии
В ряде районов Лос-Анджелеса начался комендантский час

В ряде районов Лос-Анджелеса начался комендантский час в связи с протестами

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАкция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе
Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости
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Акция протеста против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе. Архивное фото
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 11 июн - РИА Новости. В ряде районов Лос-Анджелеса начался комендантский час из-за протестов, но сотни человек по-прежнему остаются на улицах города, передает корреспондент РИА Новости.
Комендантский час, введенный в центре города по распоряжению мэра Карен Басс, начался в 20.00 по местному времени (06.00 мск), он будет действовать до 06.00 (16.00 мск).
Полиция задерживает протестующую во время беспорядков в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
СМИ: в ходе протестов в Лос-Анджелесе задержали по меньшей мере 378 человек
06:12

Протесты в Калифорнии

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
  • В город направлены войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
  • Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
  • Губернатор Калифорнии пообещал подать в суд на Трампа.
  • Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.
  • Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
  • Также протесты прошли в столице Техаса Остине, силовики разогнали демонстрацию светошумовыми гранатами и перцовым газом.
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
СМИ выяснили, во сколько Трампу обойдется ответ на протесты в Лос-Анджелесе
05:16
 
В миреЛос-АнджелесПротесты в Калифорнии
 
 
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