https://ria.ru/20250611/los-andzheles-2022155767.html

В ряде районов Лос-Анджелеса начался комендантский час

В ряде районов Лос-Анджелеса начался комендантский час - РИА Новости, 11.06.2025

В ряде районов Лос-Анджелеса начался комендантский час

В ряде районов Лос-Анджелеса начался комендантский час из-за протестов, но сотни человек по-прежнему остаются на улицах города, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T06:14:00+03:00

2025-06-11T06:14:00+03:00

2025-06-11T06:21:00+03:00

в мире

лос-анджелес

протесты в калифорнии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021991074_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6bd4d35993cde35a59def806dd54397a.jpg

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 11 июн - РИА Новости. В ряде районов Лос-Анджелеса начался комендантский час из-за протестов, но сотни человек по-прежнему остаются на улицах города, передает корреспондент РИА Новости. Комендантский час, введенный в центре города по распоряжению мэра Карен Басс, начался в 20.00 по местному времени (06.00 мск), он будет действовать до 06.00 (16.00 мск).Протесты в Калифорнии

https://ria.ru/20250611/protesty-2022155585.html

https://ria.ru/20250611/protesty-2022153764.html

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии