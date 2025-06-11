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Мэр Лос-Анджелеса не исключила введение комендантского часа - РИА Новости, 11.06.2025
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03:45 11.06.2025 (обновлено: 03:58 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/los-andzheles-2022150249.html
Мэр Лос-Анджелеса не исключила введение комендантского часа
Мэр Лос-Анджелеса не исключила введение комендантского часа - РИА Новости, 11.06.2025
Мэр Лос-Анджелеса не исключила введение комендантского часа
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что рассматривает возможность введения комендантского часа на фоне беспорядков в городе. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T03:45:00+03:00
2025-06-11T03:58:00+03:00
в мире
лос-анджелес
протесты в калифорнии
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 11 июн - РИА Новости. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что рассматривает возможность введения комендантского часа на фоне беспорядков в городе. "Мы рассматриваем возможность ввести комендантский час ... мы рассматриваем более жесткий ответ в случае продолжения насилия", — сказала она на пресс-конференции. Протесты в Калифорнии
https://ria.ru/20250611/protest-2022147991.html
https://ria.ru/20250610/tramp-2022140984.html
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в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии
Мэр Лос-Анджелеса не исключила введение комендантского часа

Мэр Лос-Анджелеса не исключила введение комендантского часа на фоне беспорядков

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАкция протеста в Лос-Анджелесе
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 11 июн - РИА Новости. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что рассматривает возможность введения комендантского часа на фоне беспорядков в городе.
«
"Мы рассматриваем возможность ввести комендантский час ... мы рассматриваем более жесткий ответ в случае продолжения насилия", — сказала она на пресс-конференции.
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Протестующие в Лос-Анджелесе блокируют движение автомобилей
02:52

Протесты в Калифорнии

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
  • В город направлены войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
  • Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
  • Губернатор Калифорнии пообещал подать в суд на Трампа.
  • Американский лидер в ответ раскритиковал руководство штата.
  • Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы.
  • Также протесты прошли в столице Техаса Остине, силовики разогнали демонстрацию светошумовыми гранатами и перцовым газом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В США могут ввести наказание за сожжение флага страны, заявил Трамп
Вчера, 23:48
 
В миреЛос-АнджелесПротесты в Калифорнии
 
 
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