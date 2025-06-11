https://ria.ru/20250611/los-andzheles-2022150249.html

Мэр Лос-Анджелеса не исключила введение комендантского часа

Мэр Лос-Анджелеса не исключила введение комендантского часа - РИА Новости, 11.06.2025

Мэр Лос-Анджелеса не исключила введение комендантского часа

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что рассматривает возможность введения комендантского часа на фоне беспорядков в городе. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T03:45:00+03:00

2025-06-11T03:45:00+03:00

2025-06-11T03:58:00+03:00

в мире

лос-анджелес

протесты в калифорнии

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 11 июн - РИА Новости. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что рассматривает возможность введения комендантского часа на фоне беспорядков в городе. "Мы рассматриваем возможность ввести комендантский час ... мы рассматриваем более жесткий ответ в случае продолжения насилия", — сказала она на пресс-конференции. Протесты в Калифорнии

https://ria.ru/20250611/protest-2022147991.html

https://ria.ru/20250610/tramp-2022140984.html

лос-анджелес

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2025

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в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии