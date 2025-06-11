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Япония и Южная Корея покупают СПГ с проекта "Сахалин-2", заявил Лимаренко - РИА Новости, 11.06.2025
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02:24 11.06.2025 (обновлено: 07:38 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/limarenko-2022147190.html
Япония и Южная Корея покупают СПГ с проекта "Сахалин-2", заявил Лимаренко
Япония и Южная Корея покупают СПГ с проекта "Сахалин-2", заявил Лимаренко - РИА Новости, 11.06.2025
Япония и Южная Корея покупают СПГ с проекта "Сахалин-2", заявил Лимаренко
Япония и Южная Корея по-прежнему остаются активными покупателями сжиженного природного газа с проекта "Сахалин-2", сообщил в интервью РИА Новости губернатор... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T02:24:00+03:00
2025-06-11T07:38:00+03:00
экономика
япония
южная корея
сахалинская область
валерий лимаренко
сахалин-2
shell
газпром
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Япония и Южная Корея по-прежнему остаются активными покупателями сжиженного природного газа с проекта "Сахалин-2", сообщил в интервью РИА Новости губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. "Да, остаются… А зачем им отказываться от успеха?!", — сказал Лимаренко.Он напомнил, что японские компании не вышли из проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2". "Скажу, что они, что называется, успешно с нами работают. Теперь дальше. Кто ушел? Ушли Shell и Exxon. Я думаю, что они уходили с вот такими вот крокодиловыми слезами. Почему? Потому что, конечно, проект очень выгодный был для этих компаний, ну очень выгодный был", — рассказал губернатор.Ушедшие компании, по его словам, рассчитывали на то, что Россия не сможет самостоятельно эксплуатировать объекты."Вот прошли годы, и мы успешно эксплуатируем оборудование. Наши инженеры во всем разобрались", — отметил губернатор.Лимаренко добавил, что регион заранее готовился к этому сценарию. "Во-первых, наши инженеры замещали специалистов иностранных. И так получилось, что локализация достигла определенного высокого уровня… Теперь мы начали готовить технопарк. И когда ушли вот эти базовые компании, наш технопарк фактически заработал", — заключил глава региона. "Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа. Крупнейший акционер проекта – "Газпром" с 77,5%, японским Mitsui и Mitsubishi принадлежит по 12,5% и 10% соответственно.
https://ria.ru/20250408/sakhalin-2009931719.html
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япония
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экономика, япония, южная корея, сахалинская область, валерий лимаренко, сахалин-2, shell, газпром
Экономика, Япония, Южная Корея, Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Сахалин-2, Shell, Газпром
Япония и Южная Корея покупают СПГ с проекта "Сахалин-2", заявил Лимаренко

Лимаренко: Япония и Южная Корея по-прежнему покупают СПГ с проекта "Сахалин-2"

© AP PhotoТанкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2" в порту Пригородное
Танкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 в порту Пригородное - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo
Танкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2" в порту Пригородное. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Япония и Южная Корея по-прежнему остаются активными покупателями сжиженного природного газа с проекта "Сахалин-2", сообщил в интервью РИА Новости губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«
"Да, остаются… А зачем им отказываться от успеха?!", — сказал Лимаренко.
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Он напомнил, что японские компании не вышли из проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2".
"Скажу, что они, что называется, успешно с нами работают. Теперь дальше. Кто ушел? Ушли Shell и Exxon. Я думаю, что они уходили с вот такими вот крокодиловыми слезами. Почему? Потому что, конечно, проект очень выгодный был для этих компаний, ну очень выгодный был", — рассказал губернатор.
Ушедшие компании, по его словам, рассчитывали на то, что Россия не сможет самостоятельно эксплуатировать объекты.
«
"Вот прошли годы, и мы успешно эксплуатируем оборудование. Наши инженеры во всем разобрались", — отметил губернатор.
Лимаренко добавил, что регион заранее готовился к этому сценарию.
"Во-первых, наши инженеры замещали специалистов иностранных. И так получилось, что локализация достигла определенного высокого уровня… Теперь мы начали готовить технопарк. И когда ушли вот эти базовые компании, наш технопарк фактически заработал", — заключил глава региона.
"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа. Крупнейший акционер проекта – "Газпром" с 77,5%, японским Mitsui и Mitsubishi принадлежит по 12,5% и 10% соответственно.
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ЭкономикаЯпонияЮжная КореяСахалинская областьВалерий ЛимаренкоСахалин-2ShellГазпром
 
 
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