Япония и Южная Корея покупают СПГ с проекта "Сахалин-2", заявил Лимаренко
Лимаренко: Япония и Южная Корея по-прежнему покупают СПГ с проекта "Сахалин-2"
© AP PhotoТанкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2" в порту Пригородное
© AP Photo
Танкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2" в порту Пригородное. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Япония и Южная Корея по-прежнему остаются активными покупателями сжиженного природного газа с проекта "Сахалин-2", сообщил в интервью РИА Новости губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
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"Да, остаются… А зачем им отказываться от успеха?!", — сказал Лимаренко.
Он напомнил, что японские компании не вышли из проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2".
"Скажу, что они, что называется, успешно с нами работают. Теперь дальше. Кто ушел? Ушли Shell и Exxon. Я думаю, что они уходили с вот такими вот крокодиловыми слезами. Почему? Потому что, конечно, проект очень выгодный был для этих компаний, ну очень выгодный был", — рассказал губернатор.
Ушедшие компании, по его словам, рассчитывали на то, что Россия не сможет самостоятельно эксплуатировать объекты.
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"Вот прошли годы, и мы успешно эксплуатируем оборудование. Наши инженеры во всем разобрались", — отметил губернатор.
Лимаренко добавил, что регион заранее готовился к этому сценарию.
"Во-первых, наши инженеры замещали специалистов иностранных. И так получилось, что локализация достигла определенного высокого уровня… Теперь мы начали готовить технопарк. И когда ушли вот эти базовые компании, наш технопарк фактически заработал", — заключил глава региона.
"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа. Крупнейший акционер проекта – "Газпром" с 77,5%, японским Mitsui и Mitsubishi принадлежит по 12,5% и 10% соответственно.