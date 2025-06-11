https://ria.ru/20250611/ldpr-2022291241.html
В Госдуме готовят инициативы по борьбе с нелегальной миграцией
В Госдуме готовят инициативы по борьбе с нелегальной миграцией - РИА Новости, 11.06.2025
В Госдуме готовят инициативы по борьбе с нелегальной миграцией
Депутатами Госдумы по фракции ЛДПР готовятся законодательные инициативы, направленные на борьбу с нелегальной миграцией, в частности, предусматривается введение РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:19:00+03:00
2025-06-11T16:19:00+03:00
2025-06-11T16:24:00+03:00
общество
жилье
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир колокольцев
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Депутатами Госдумы по фракции ЛДПР готовятся законодательные инициативы, направленные на борьбу с нелегальной миграцией, в частности, предусматривается введение ограничений по метражу на зарегистрированного человека в квартирах, а также ограничение по количеству проживающих в хостеле на квадратный метр в жилых домах, сообщил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что мигранты, потерявшие работу, отчисленные из вуза и не прошедшие дактилоскопию должны покинуть Россию. Он также подчеркнул, что нужно исключить факты скопления приезжих в миграционных подразделениях, поскольку это провоцирует негативную реакцию местных жителей. По его словам, фотографии и видео очередей, которые периодически появляются в медиасреде, "наглядно свидетельствуют о недостатках в организации приема". "Полностью поддерживаю те меры, что министр МВД Владимир Колокольцев озвучил сегодня в свете борьбы с криминалом в среде приезжих. Сейчас нужно решать проблемы не только с "резиновыми" квартирами, но и с "резиновыми" хостелами, особенно в многоквартирных домах. Ведь в нежилых помещениях такого дома, к примеру на 500 квартир, сегодня может легко располагаться хостел вместимостью до одной тысячи или больше мигрантов, что, конечно, нарушает права жильцов и несет колоссальную нагрузку на сети дома. И в этой связи обязательно надо вводить ограничения по метражу на зарегистрированного человека в квартирах, а также ограничение по количеству проживающих в хостеле на квадратный метр в жилых домах. Соответствующие законопроекты в работе у фракции", - сказал Слуцкий. По его словам, ЛДПР давно настаивает на обязательной дактилоскопии и фотографировании при пересечении границы всех иностранных граждан, независимо от цели и срока посещения нашей страны с визой или без. "Нужно отчетливо понимать, кто к нам приезжает в страну — тогда и вопрос поддельных паспортов снимется сам собой. Напомню, сегодня у нас 380 пропускных пунктов через госграницу, а возможностями для дактилоскопии оборудовано минимальное количество. Будем настаивать на скорейшем введении такого режима и обеспечения соответствующим оборудованием всех пограничных пунктов до конца 2026 года", - заключил он.
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общество, жилье, россия, леонид слуцкий (политик), владимир колокольцев, лдпр, госдума рф
Общество, Жилье, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Колокольцев, ЛДПР, Госдума РФ
В Госдуме готовят инициативы по борьбе с нелегальной миграцией
Слуцкий: ЛДПР готовит инициативы по борьбе с нелегальной миграцией
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Депутатами Госдумы по фракции ЛДПР готовятся законодательные инициативы, направленные на борьбу с нелегальной миграцией, в частности, предусматривается введение ограничений по метражу на зарегистрированного человека в квартирах, а также ограничение по количеству проживающих в хостеле на квадратный метр в жилых домах, сообщил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что мигранты, потерявшие работу, отчисленные из вуза и не прошедшие дактилоскопию должны покинуть Россию. Он также подчеркнул, что нужно исключить факты скопления приезжих в миграционных подразделениях, поскольку это провоцирует негативную реакцию местных жителей. По его словам, фотографии и видео очередей, которые периодически появляются в медиасреде, "наглядно свидетельствуют о недостатках в организации приема".
"Полностью поддерживаю те меры, что министр МВД Владимир Колокольцев озвучил сегодня в свете борьбы с криминалом в среде приезжих. Сейчас нужно решать проблемы не только с "резиновыми" квартирами, но и с "резиновыми" хостелами, особенно в многоквартирных домах. Ведь в нежилых помещениях такого дома, к примеру на 500 квартир, сегодня может легко располагаться хостел вместимостью до одной тысячи или больше мигрантов, что, конечно, нарушает права жильцов и несет колоссальную нагрузку на сети дома. И в этой связи обязательно надо вводить ограничения по метражу на зарегистрированного человека в квартирах, а также ограничение по количеству проживающих в хостеле на квадратный метр в жилых домах. Соответствующие законопроекты в работе у фракции", - сказал Слуцкий.
По его словам, ЛДПР давно настаивает на обязательной дактилоскопии и фотографировании при пересечении границы всех иностранных граждан, независимо от цели и срока посещения нашей страны с визой или без.
"Нужно отчетливо понимать, кто к нам приезжает в страну — тогда и вопрос поддельных паспортов снимется сам собой. Напомню, сегодня у нас 380 пропускных пунктов через госграницу, а возможностями для дактилоскопии оборудовано минимальное количество. Будем настаивать на скорейшем введении такого режима и обеспечения соответствующим оборудованием всех пограничных пунктов до конца 2026 года", - заключил он.