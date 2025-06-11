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Лавров выступил перед участниками программы "Время героев"
Лавров выступил перед участниками программы "Время героев" - РИА Новости, 11.06.2025
Лавров выступил перед участниками программы "Время героев"
Глава МИД России Сергей Лавров выступил перед участниками второго потока программы "Время героев", сообщил официальный Telegram-канал программы. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T19:44:00+03:00
2025-06-11T19:44:00+03:00
2025-06-11T19:46:00+03:00
россия
сергей лавров
владимир путин
программа "время героев"
общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выступил перед участниками второго потока программы "Время героев", сообщил официальный Telegram-канал программы. "Геополитическая суть происходящего – защита Родины от продекларированных на весь мир целей нанести нам "стратегическое поражение". Огромный вклад в то, что мы переломили ситуацию, и, как сказал президент России (Владимир Путин - ред.), уделяем особое внимание сбережению людей, вносит весь наш народ, вы и ваши товарищи", - приводятся слова Лаврова в сообщении. По словам министра, РФ всегда будет отстаивать дипломатические, политические подходы к решению любых проблем и противостоять попыткам Запада решать их грубой силой и угрозами. Как отмечают в программе, обучение второго потока программы "Время героев" стартовало 7 июня, в нем участвуют 85 человек. Из них 31 человек - Герой России и 72 кавалера ордена Мужества.
https://ria.ru/20250527/uchastniki-2019434868.html
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россия, сергей лавров, владимир путин, программа "время героев", общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Программа "Время героев", Общество, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров выступил перед участниками программы "Время героев"
Лавров выступил перед участниками второго потока программы "Время героев"