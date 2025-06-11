Рейтинг@Mail.ru
Лавров выступил перед участниками программы "Время героев" - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 11.06.2025 (обновлено: 19:46 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/lavrov-2022363557.html
Лавров выступил перед участниками программы "Время героев"
Лавров выступил перед участниками программы "Время героев" - РИА Новости, 11.06.2025
Лавров выступил перед участниками программы "Время героев"
Глава МИД России Сергей Лавров выступил перед участниками второго потока программы "Время героев", сообщил официальный Telegram-канал программы. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T19:44:00+03:00
2025-06-11T19:46:00+03:00
россия
сергей лавров
владимир путин
программа "время героев"
общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9e45d2f1af9f978a6a45f20ed910464.jpg
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выступил перед участниками второго потока программы "Время героев", сообщил официальный Telegram-канал программы. "Геополитическая суть происходящего – защита Родины от продекларированных на весь мир целей нанести нам "стратегическое поражение". Огромный вклад в то, что мы переломили ситуацию, и, как сказал президент России (Владимир Путин - ред.), уделяем особое внимание сбережению людей, вносит весь наш народ, вы и ваши товарищи", - приводятся слова Лаврова в сообщении. По словам министра, РФ всегда будет отстаивать дипломатические, политические подходы к решению любых проблем и противостоять попыткам Запада решать их грубой силой и угрозами. Как отмечают в программе, обучение второго потока программы "Время героев" стартовало 7 июня, в нем участвуют 85 человек. Из них 31 человек - Герой России и 72 кавалера ордена Мужества.
https://ria.ru/20250527/uchastniki-2019434868.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_83d07852a450755c3e9f08edd64d1d68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, владимир путин, программа "время героев", общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Программа "Время героев", Общество, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров выступил перед участниками программы "Время героев"

Лавров выступил перед участниками второго потока программы "Время героев"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выступил перед участниками второго потока программы "Время героев", сообщил официальный Telegram-канал программы.
"Геополитическая суть происходящего – защита Родины от продекларированных на весь мир целей нанести нам "стратегическое поражение". Огромный вклад в то, что мы переломили ситуацию, и, как сказал президент России (Владимир Путин - ред.), уделяем особое внимание сбережению людей, вносит весь наш народ, вы и ваши товарищи", - приводятся слова Лаврова в сообщении.
По словам министра, РФ всегда будет отстаивать дипломатические, политические подходы к решению любых проблем и противостоять попыткам Запада решать их грубой силой и угрозами.
Как отмечают в программе, обучение второго потока программы "Время героев" стартовало 7 июня, в нем участвуют 85 человек. Из них 31 человек - Герой России и 72 кавалера ордена Мужества.
Участники специальной кадровой образовательной программы Время героев - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Опубликован список участников второго потока программы "Время героев"
27 мая, 20:14
 
РоссияСергей ЛавровВладимир ПутинПрограмма "Время героев"ОбществоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала