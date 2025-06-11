https://ria.ru/20250611/lavrov-2022363557.html

Лавров выступил перед участниками программы "Время героев"

Лавров выступил перед участниками программы "Время героев" - РИА Новости, 11.06.2025

Лавров выступил перед участниками программы "Время героев"

Глава МИД России Сергей Лавров выступил перед участниками второго потока программы "Время героев", сообщил официальный Telegram-канал программы. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T19:44:00+03:00

2025-06-11T19:44:00+03:00

2025-06-11T19:46:00+03:00

россия

сергей лавров

владимир путин

программа "время героев"

общество

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выступил перед участниками второго потока программы "Время героев", сообщил официальный Telegram-канал программы. "Геополитическая суть происходящего – защита Родины от продекларированных на весь мир целей нанести нам "стратегическое поражение". Огромный вклад в то, что мы переломили ситуацию, и, как сказал президент России (Владимир Путин - ред.), уделяем особое внимание сбережению людей, вносит весь наш народ, вы и ваши товарищи", - приводятся слова Лаврова в сообщении. По словам министра, РФ всегда будет отстаивать дипломатические, политические подходы к решению любых проблем и противостоять попыткам Запада решать их грубой силой и угрозами. Как отмечают в программе, обучение второго потока программы "Время героев" стартовало 7 июня, в нем участвуют 85 человек. Из них 31 человек - Герой России и 72 кавалера ордена Мужества.

https://ria.ru/20250527/uchastniki-2019434868.html

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россия, сергей лавров, владимир путин, программа "время героев", общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)