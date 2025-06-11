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Лавров проведет переговоры с главой ВОЗ 16 июня
Лавров проведет переговоры с главой ВОЗ 16 июня - РИА Новости, 11.06.2025
Лавров проведет переговоры с главой ВОЗ 16 июня
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 июня проведет переговоры с главой европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:00:00+03:00
2025-06-11T12:00:00+03:00
2025-06-11T12:16:00+03:00
сергей лавров
россия
ханс клюге
воз
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 июня проведет переговоры с главой европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Шестнадцатого июня запланирована встреча главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с директором европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге. Он находится в России с рабочим визитом по приглашению министерства здравоохранения РФ. На повестке дня предстоящих переговоров актуальные аспекты взаимодействия России с ВОЗ, ее региональным бюро, перспективы развития этого сотрудничества на пространстве СНГ , - сказала она в ходе брифинга в среду.
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сергей лавров, россия, ханс клюге, воз
Сергей Лавров, Россия, Ханс Клюге, ВОЗ
Лавров проведет переговоры с главой ВОЗ 16 июня
МИД РФ: Лавров проведет переговоры с главой ВОЗ Клюге 16 июня