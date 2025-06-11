Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области закрыли лагерь, где заболели 15 детей - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 11.06.2025 (обновлено: 13:46 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/lager--2022233904.html
В Саратовской области закрыли лагерь, где заболели 15 детей
В Саратовской области закрыли лагерь, где заболели 15 детей - РИА Новости, 11.06.2025
В Саратовской области закрыли лагерь, где заболели 15 детей
Лагерь в Саратовской области, где заболели 15 несовершеннолетних, закрыли, из учреждения вывезли всех детей, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:45:00+03:00
2025-06-11T13:46:00+03:00
саратовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Лагерь в Саратовской области, где заболели 15 несовершеннолетних, закрыли, из учреждения вывезли всех детей, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. По данным областного минздрава, в лагере было зарегистрировано 15 случаев заболеваемости детей из разных отрядов. При обследовании несовершеннолетних и сотрудников лагеря врачи выявили трех вожатых с кишечной дисфункцией, которых госпитализировали в Марксовскую районную больницу. После обследования из 15 человек четырех отпустили домой. Сейчас на стационарном лечении находятся 11 несовершеннолетних детей, включая одну вожатую. Их состояние оценивается как удовлетворительное. "По предписанию Роспотребнадзора лагерь закрыт, дети вывезены из детского оздоровительного лагеря. В настоящее время эпидемиологическое расследование продолжается, причины произошедшего устанавливаются", - сообщили в минздраве. На сайте регионального управления Роспотребнадзора указано, что речь идет о случаях острой кишечной инфекции. Сотрудники надзорного ведомства отобрали для лабораторного исследования пробы питьевой воды, смывы с объектов внешней среды, а также пробы продуктов и готовых блюд. Также Роспотребнадзор забрал для анализа биологические материалы от персонала лагеря и лиц, контактировавших с заболевшими.
https://ria.ru/20250607/delo-2021474927.html
https://ria.ru/20250529/chislo-2019723399.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саратовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Саратовская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Саратовской области закрыли лагерь, где заболели 15 детей

Лагерь в Саратовской области, где заболели 15 несовершеннолетних, закрыли

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Лагерь в Саратовской области, где заболели 15 несовершеннолетних, закрыли, из учреждения вывезли всех детей, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
По данным областного минздрава, в лагере было зарегистрировано 15 случаев заболеваемости детей из разных отрядов. При обследовании несовершеннолетних и сотрудников лагеря врачи выявили трех вожатых с кишечной дисфункцией, которых госпитализировали в Марксовскую районную больницу. После обследования из 15 человек четырех отпустили домой. Сейчас на стационарном лечении находятся 11 несовершеннолетних детей, включая одну вожатую. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Омской области возбудили дело после отравления детей
7 июня, 09:41
"По предписанию Роспотребнадзора лагерь закрыт, дети вывезены из детского оздоровительного лагеря. В настоящее время эпидемиологическое расследование продолжается, причины произошедшего устанавливаются", - сообщили в минздраве.
На сайте регионального управления Роспотребнадзора указано, что речь идет о случаях острой кишечной инфекции. Сотрудники надзорного ведомства отобрали для лабораторного исследования пробы питьевой воды, смывы с объектов внешней среды, а также пробы продуктов и готовых блюд. Также Роспотребнадзор забрал для анализа биологические материалы от персонала лагеря и лиц, контактировавших с заболевшими.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Число детей, госпитализированных с отравлением в Якутии, выросло до семи
29 мая, 10:38
 
Саратовская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала