https://ria.ru/20250611/lager--2022233904.html

В Саратовской области закрыли лагерь, где заболели 15 детей

В Саратовской области закрыли лагерь, где заболели 15 детей - РИА Новости, 11.06.2025

В Саратовской области закрыли лагерь, где заболели 15 детей

Лагерь в Саратовской области, где заболели 15 несовершеннолетних, закрыли, из учреждения вывезли всех детей, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T13:45:00+03:00

2025-06-11T13:45:00+03:00

2025-06-11T13:46:00+03:00

саратовская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Лагерь в Саратовской области, где заболели 15 несовершеннолетних, закрыли, из учреждения вывезли всех детей, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. По данным областного минздрава, в лагере было зарегистрировано 15 случаев заболеваемости детей из разных отрядов. При обследовании несовершеннолетних и сотрудников лагеря врачи выявили трех вожатых с кишечной дисфункцией, которых госпитализировали в Марксовскую районную больницу. После обследования из 15 человек четырех отпустили домой. Сейчас на стационарном лечении находятся 11 несовершеннолетних детей, включая одну вожатую. Их состояние оценивается как удовлетворительное. "По предписанию Роспотребнадзора лагерь закрыт, дети вывезены из детского оздоровительного лагеря. В настоящее время эпидемиологическое расследование продолжается, причины произошедшего устанавливаются", - сообщили в минздраве. На сайте регионального управления Роспотребнадзора указано, что речь идет о случаях острой кишечной инфекции. Сотрудники надзорного ведомства отобрали для лабораторного исследования пробы питьевой воды, смывы с объектов внешней среды, а также пробы продуктов и готовых блюд. Также Роспотребнадзор забрал для анализа биологические материалы от персонала лагеря и лиц, контактировавших с заболевшими.

https://ria.ru/20250607/delo-2021474927.html

https://ria.ru/20250529/chislo-2019723399.html

саратовская область

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саратовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия