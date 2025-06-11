https://ria.ru/20250611/kvartira-2022361585.html

КС изучит дело о правах на квартиру в Крыму с недружественным продавцом

КС изучит дело о правах на квартиру в Крыму с недружественным продавцом - РИА Новости, 11.06.2025

КС изучит дело о правах на квартиру в Крыму с недружественным продавцом

Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению жалобу россиянки, которая усомнилась в конституционности норм, нарушивших ее права как добросовестного... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T19:32:00+03:00

2025-06-11T19:32:00+03:00

2025-06-11T22:20:00+03:00

жилье

республика крым

россия

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России принял к рассмотрению жалобу россиянки, которая усомнилась в конституционности норм, нарушивших ее права как добросовестного приобретателя имущества, изъятого в пользу государства у прежнего собственника, сообщается на сайте суда. "Конституционный суд РФ принял к рассмотрению ... жалобу И.В. Кокойло на нарушение ее конституционных прав частью 1.1 статьи 12.1 Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов –– Республики Крым и города федерального значения Севастополя", абзацем третьим части 1 статьи 2-1 Закона Республики Крым "Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым" и подпунктом 1 пункта 1 постановления Государственного Совета Республики Крым от 18 октября 2022 года № 1417-2/22 "О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 "О вопросах управления собственностью Республики Крым" (защита прав приобретателя имущества в случае его изъятия в пользу государства у прежнего собственника)", – говорится в сообщении. Согласно жалобе жительницы города Киров Инны Кокойло, которая имеется в распоряжении РИА Новости, обращение в КС РФ связано с покупкой квартиры в Ялте в июне 2022 года. Женщина вместе со своим мужем, ранее служившие в войсковой части, решили приобрести ее для постоянного проживания после выхода на пенсию. Впоследствии заявительнице стало известно, что из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) исключена запись о ее праве собственности на квартиру, которая перешла в собственность республики Крым. Оспаривая соответствующие нормативные акты в суде, Кокойло узнала об изменениях в законодательстве Крыма, принятых уже после того, как она купила жилье, отмечается в жалобе. Согласно постановлению Госсовета Крыма от 18 октября 2022 года, в собственности республики учитывается имущество, в том числе и недвижимое, которое по состоянию на 24 февраля 2022 года принадлежало иностранным государствам и связанным с ними лицам, недружественным по отношению к России. Как установил суд, отказавший Кокойло в иске, продавца спорной квартиры включили в перечень таких лиц уже после ее покупки Кокойло, однако по состоянию на 24 февраля 2022 года он был владельцем этого имущества. "Доводы Кокойло И.В. о добросовестности при совершении сделки ... о том, что она никоим образом не аффилирована с продавцом; о том, что ее не включали в перечень лиц, имеющих принадлежность к государствам, которые совершают недружественные действия по отношению к Российской Федерации; о том, что изменения в законодательство были внесены после продажи квартиры... судами не исследовались", – указывается в жалобе. Заявительница просит КС РФ признать оспариваемые нормы не соответствующими Основному закону страны, поскольку, по ее оценке, они позволяют "не учитывать добросовестность приобретателей имущества" при его покупке у лиц, связанных с недружественными странами. Также оспариваемые нормы позволяют прекращать право собственности добросовестного приобретателя имущества уже после регистрации этого права "при отсутствии у приобретателя информации о противоправных действиях продавца", заключается в жалобе.

https://ria.ru/20250611/moshenniki-2022147863.html

https://ria.ru/20250603/moskva-2020697638.html

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жилье, республика крым, россия, происшествия