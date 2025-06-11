https://ria.ru/20250611/kurskaya-2022223674.html

Памфилова высказалась о проведении выборов губернатора Курской области

Памфилова высказалась о проведении выборов губернатора Курской области - РИА Новости, 11.06.2025

Памфилова высказалась о проведении выборов губернатора Курской области

Выборы губернатора в Курской области проводить целесообразно и необходимо, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T13:04:00+03:00

2025-06-11T13:04:00+03:00

2025-06-11T13:04:00+03:00

политика

курская область

россия

элла памфилова

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Выборы губернатора в Курской области проводить целесообразно и необходимо, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. "Выборы губернатора проводить в Курской области целесообразно и даже необходимо в такой ситуации. Мы должны обеспечить правом голосования за губернатора области всех жителей, где бы они ни находились", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

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курская область

россия

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Ольга Фомченкова

политика, курская область, россия, элла памфилова