https://ria.ru/20250611/kurskaya-2022223674.html
Памфилова высказалась о проведении выборов губернатора Курской области
Памфилова высказалась о проведении выборов губернатора Курской области - РИА Новости, 11.06.2025
Памфилова высказалась о проведении выборов губернатора Курской области
Выборы губернатора в Курской области проводить целесообразно и необходимо, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:04:00+03:00
2025-06-11T13:04:00+03:00
2025-06-11T13:04:00+03:00
политика
курская область
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Выборы губернатора в Курской области проводить целесообразно и необходимо, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. "Выборы губернатора проводить в Курской области целесообразно и даже необходимо в такой ситуации. Мы должны обеспечить правом голосования за губернатора области всех жителей, где бы они ни находились", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, курская область, россия, элла памфилова
Политика, Курская область, Россия, Элла Памфилова
Памфилова высказалась о проведении выборов губернатора Курской области
Памфилова назвала выборы курского губернатора целесообразными и необходимыми