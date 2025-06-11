Рейтинг@Mail.ru
Памфилова высказалась о проведении выборов губернатора Курской области - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/kurskaya-2022223674.html
Памфилова высказалась о проведении выборов губернатора Курской области
Памфилова высказалась о проведении выборов губернатора Курской области - РИА Новости, 11.06.2025
Памфилова высказалась о проведении выборов губернатора Курской области
Выборы губернатора в Курской области проводить целесообразно и необходимо, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:04:00+03:00
2025-06-11T13:04:00+03:00
политика
курская область
россия
элла памфилова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990327_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_d9e3d0e0811f4b2b4131324c1c12a9ee.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Выборы губернатора в Курской области проводить целесообразно и необходимо, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. "Выборы губернатора проводить в Курской области целесообразно и даже необходимо в такой ситуации. Мы должны обеспечить правом голосования за губернатора области всех жителей, где бы они ни находились", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
https://ria.ru/20250611/golosovanie-2022212347.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990327_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_9c0847f7787e95320f7624d0f5d5f4f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, курская область, россия, элла памфилова
Политика, Курская область, Россия, Элла Памфилова
Памфилова высказалась о проведении выборов губернатора Курской области

Памфилова назвала выборы курского губернатора целесообразными и необходимыми

© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Выборы губернатора в Курской области проводить целесообразно и необходимо, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
"Выборы губернатора проводить в Курской области целесообразно и даже необходимо в такой ситуации. Мы должны обеспечить правом голосования за губернатора области всех жителей, где бы они ни находились", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
ЦИК решил отложить голосование в восьми районах курского приграничья
12:30
 
ПолитикаКурская областьРоссияЭлла Памфилова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала