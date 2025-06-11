https://ria.ru/20250611/kuban-2022305619.html

На Кубани ввели особый противопожарный режим

На Кубани ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 11.06.2025

На Кубани ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим ввели на Кубани на всех землях лесного фонда, сообщает пресс-служба Минприроды Краснодарского края. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T16:55:00+03:00

2025-06-11T16:55:00+03:00

2025-06-11T16:55:00+03:00

общество

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Особый противопожарный режим ввели на Кубани на всех землях лесного фонда, сообщает пресс-служба Минприроды Краснодарского края. "Режим пребывания граждан в лесах на территории Краснодарского края ограничен приказом регионального министерства природных ресурсов", - говорится в сообщении. Мера, как уточняется, действует с 12 июня по 2 июля 2025 года на землях лесного фонда. По информации ведомства, решение принято в связи со сложившимися неблагоприятными условиями в целях не допустить лесные пожары, а также общее ухудшение лесопожарной обстановки в крае. Сообщается, что в этот период на землях лесного фонда запрещено жечь костры, мангалы, мусор, стерни, порубочные остатки. Кроме того, запрещено вести любые виды пожароопасных работ. Въезд транспортных средств ограничен, при этом, уточняется, пешие прогулки для граждан разрешены при условии строгого соблюдения противопожарной безопасности.

https://ria.ru/20250519/shtraf-2017748209.html

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, краснодарский край