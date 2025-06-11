https://ria.ru/20250611/kuban-2022305619.html
На Кубани ввели особый противопожарный режим
На Кубани ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 11.06.2025
На Кубани ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим ввели на Кубани на всех землях лесного фонда, сообщает пресс-служба Минприроды Краснодарского края. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:55:00+03:00
2025-06-11T16:55:00+03:00
2025-06-11T16:55:00+03:00
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КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Особый противопожарный режим ввели на Кубани на всех землях лесного фонда, сообщает пресс-служба Минприроды Краснодарского края. "Режим пребывания граждан в лесах на территории Краснодарского края ограничен приказом регионального министерства природных ресурсов", - говорится в сообщении. Мера, как уточняется, действует с 12 июня по 2 июля 2025 года на землях лесного фонда. По информации ведомства, решение принято в связи со сложившимися неблагоприятными условиями в целях не допустить лесные пожары, а также общее ухудшение лесопожарной обстановки в крае. Сообщается, что в этот период на землях лесного фонда запрещено жечь костры, мангалы, мусор, стерни, порубочные остатки. Кроме того, запрещено вести любые виды пожароопасных работ. Въезд транспортных средств ограничен, при этом, уточняется, пешие прогулки для граждан разрешены при условии строгого соблюдения противопожарной безопасности.
https://ria.ru/20250519/shtraf-2017748209.html
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край
Общество, Краснодарский край
На Кубани ввели особый противопожарный режим
На Кубани ввели особый противопожарный режим на землях лесного фонда до 2 июля
КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости.
Особый противопожарный режим ввели на Кубани на всех землях лесного фонда, сообщает пресс-служба
Минприроды Краснодарского края.
"Режим пребывания граждан в лесах на территории Краснодарского края
ограничен приказом регионального министерства природных ресурсов", - говорится в сообщении.
Мера, как уточняется, действует с 12 июня по 2 июля 2025 года на землях лесного фонда.
По информации ведомства, решение принято в связи со сложившимися неблагоприятными условиями в целях не допустить лесные пожары, а также общее ухудшение лесопожарной обстановки в крае.
Сообщается, что в этот период на землях лесного фонда запрещено жечь костры, мангалы, мусор, стерни, порубочные остатки. Кроме того, запрещено вести любые виды пожароопасных работ.
Въезд транспортных средств ограничен, при этом, уточняется, пешие прогулки для граждан разрешены при условии строгого соблюдения противопожарной безопасности.