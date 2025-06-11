https://ria.ru/20250611/kuban-2022231718.html

Набережная в станице Выселки Кубани станет новым местом для отдыха

Набережная в станице Выселки Кубани станет новым местом для отдыха - РИА Новости, 11.06.2025

Набережная в станице Выселки Кубани станет новым местом для отдыха

После благоустройства на набережной реки Журавка в станице Выселки Краснодарского края появятся прогулочные дорожки, места для отдыха, детских игр и занятий... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T13:34:00+03:00

2025-06-11T13:34:00+03:00

2025-06-11T13:36:00+03:00

краснодарский край

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. После благоустройства на набережной реки Журавка в станице Выселки Краснодарского края появятся прогулочные дорожки, места для отдыха, детских игр и занятий спортом, сообщает пресс-служба администрации региона. Там отметили, что на сегодняшний день ведется демонтаж старых конструкций и покрытий, расчистка территории и вертикальная планировка. На площади около пяти тысяч квадратных метров, между переулками Коммунаров и Вокзальным, создадут прогулочные дорожки, места для отдыха, детских игр и занятий спортом. Установят новую систему освещения, ограждения, объекты малых архитектурных форм, обустроят парковочные места. На завершающем этапе выполнят озеленение – высадят лиственные и хвойные деревья, кустарники, разобьют газоны. Реконструкцию участка береговой линии ведут по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20250609/kondratev-2021859594.html

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общество, краснодарский край