https://ria.ru/20250611/krym-2022204900.html

ФСБ задержала жителей Симферополя по подозрению в мошенничестве

ФСБ задержала жителей Симферополя по подозрению в мошенничестве - РИА Новости, 11.06.2025

ФСБ задержала жителей Симферополя по подозрению в мошенничестве

Сотрудники ФСБ задержали трех жителей Симферополя, склонявших людей к заключению контракта для службы в зоне СВО. Затем они требовали с них часть выплат за... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:09:00+03:00

2025-06-11T12:09:00+03:00

2025-06-11T13:13:00+03:00

происшествия

симферополь

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали трех жителей Симферополя, склонявших людей к заключению контракта для службы в зоне СВО. Затем они требовали с них часть выплат за оформление документов о непригодности к службе, сообщила пресс-служба местной УФСБ."Преступная деятельность была пресечена сотрудниками регионального управления совместно с МВД региона. Следственными органами МВД в отношении троих жителей города Симферополя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере)" , - говорится в публикации.Как выяснило следствие, мошенники представлялись силовиками. Они требовали с людей деньги якобы в качестве взятки за оформление документов о непригодности к дальнейшему прохождению службы. Реальных возможностей повлиять на принятие такого рода решений у преступников не было, уточнили в ведомстве.Все подозреваемые уже признали свою вину и оказывают содействие следствию. Их закончили под стражу на два месяца, сейчас следствие устанавливают дополнительную информацию по делу.

https://ria.ru/20250610/rossijanin-2021968213.html

симферополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, симферополь, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)