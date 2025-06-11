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ФСБ задержала жителей Симферополя по подозрению в мошенничестве - РИА Новости, 11.06.2025
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12:09 11.06.2025 (обновлено: 13:13 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/krym-2022204900.html
ФСБ задержала жителей Симферополя по подозрению в мошенничестве
ФСБ задержала жителей Симферополя по подозрению в мошенничестве - РИА Новости, 11.06.2025
ФСБ задержала жителей Симферополя по подозрению в мошенничестве
Сотрудники ФСБ задержали трех жителей Симферополя, склонявших людей к заключению контракта для службы в зоне СВО. Затем они требовали с них часть выплат за... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:09:00+03:00
2025-06-11T13:13:00+03:00
происшествия
симферополь
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали трех жителей Симферополя, склонявших людей к заключению контракта для службы в зоне СВО. Затем они требовали с них часть выплат за оформление документов о непригодности к службе, сообщила пресс-служба местной УФСБ."Преступная деятельность была пресечена сотрудниками регионального управления совместно с МВД региона. Следственными органами МВД в отношении троих жителей города Симферополя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере)" , - говорится в публикации.Как выяснило следствие, мошенники представлялись силовиками. Они требовали с людей деньги якобы в качестве взятки за оформление документов о непригодности к дальнейшему прохождению службы. Реальных возможностей повлиять на принятие такого рода решений у преступников не было, уточнили в ведомстве.Все подозреваемые уже признали свою вину и оказывают содействие следствию. Их закончили под стражу на два месяца, сейчас следствие устанавливают дополнительную информацию по делу.
https://ria.ru/20250610/rossijanin-2021968213.html
симферополь
республика крым
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происшествия, симферополь, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Симферополь, Республика Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ задержала жителей Симферополя по подозрению в мошенничестве

ФСБ задержала троих жителей Симферополя за мошенничество с контрактниками

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали трех жителей Симферополя, склонявших людей к заключению контракта для службы в зоне СВО. Затем они требовали с них часть выплат за оформление документов о непригодности к службе, сообщила пресс-служба местной УФСБ.
"Преступная деятельность была пресечена сотрудниками регионального управления совместно с МВД региона. Следственными органами МВД в отношении троих жителей города Симферополя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере)" , - говорится в публикации.
Как выяснило следствие, мошенники представлялись силовиками. Они требовали с людей деньги якобы в качестве взятки за оформление документов о непригодности к дальнейшему прохождению службы. Реальных возможностей повлиять на принятие такого рода решений у преступников не было, уточнили в ведомстве.
Все подозреваемые уже признали свою вину и оказывают содействие следствию. Их закончили под стражу на два месяца, сейчас следствие устанавливают дополнительную информацию по делу.
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ПроисшествияСимферопольРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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