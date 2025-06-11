https://ria.ru/20250611/krest-2022269451.html

МККК рассказал о числе запросов о пропавших в зоне конфликта на Украине

МККК рассказал о числе запросов о пропавших в зоне конфликта на Украине - РИА Новости, 11.06.2025

МККК рассказал о числе запросов о пропавших в зоне конфликта на Украине

Международный комитет Красного Креста (МККК) с февраля 2022 года получил более 125 тысяч запросов о поиске пропавших без вести людей в связи с конфликтом на... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:29:00+03:00

2025-06-11T15:29:00+03:00

2025-06-11T15:29:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) с февраля 2022 года получил более 125 тысяч запросов о поиске пропавших без вести людей в связи с конфликтом на Украине по обе стороны линии фронта, следует из статистики организации, полученной РИА Новости. "126 тысяч запросов о розыске пропавших без вести, как гражданских, так и военнослужащих, находятся в работе", - говорится в тексте документа. Как заявлено в статистике, число запросов о поиске значительно возросло за последние месяцы "в связи с продолжением вооруженного конфликта, наращиванием усилий по повышению осведомленности о нашей работе, а также изменениями в системе подсчета запросов о розыске". По заявлению комитета, он получил более 420 тысяч звонков, писем и личных обращений от людей (включая повторяющиеся, поскольку люди часто звонят и пишут не один раз), разыскивающих своих родственников, которые пропали без вести или были разлучены с близкими. МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями. В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке.

https://ria.ru/20250527/donbass-2019418610.html

https://ria.ru/20250527/ruki-2019420247.html

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в мире, россия, украина, женева (город), валерий фадеев, международный комитет красного креста (мккк)