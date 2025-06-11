Рейтинг@Mail.ru
МККК рассказал о числе запросов о пропавших в зоне конфликта на Украине - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/krest-2022269451.html
МККК рассказал о числе запросов о пропавших в зоне конфликта на Украине
МККК рассказал о числе запросов о пропавших в зоне конфликта на Украине - РИА Новости, 11.06.2025
МККК рассказал о числе запросов о пропавших в зоне конфликта на Украине
Международный комитет Красного Креста (МККК) с февраля 2022 года получил более 125 тысяч запросов о поиске пропавших без вести людей в связи с конфликтом на... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:29:00+03:00
2025-06-11T15:29:00+03:00
в мире
россия
украина
женева (город)
валерий фадеев
международный комитет красного креста (мккк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869695767_73:0:3012:1653_1920x0_80_0_0_93782307ad56ac8162fea4e5a534606c.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) с февраля 2022 года получил более 125 тысяч запросов о поиске пропавших без вести людей в связи с конфликтом на Украине по обе стороны линии фронта, следует из статистики организации, полученной РИА Новости. "126 тысяч запросов о розыске пропавших без вести, как гражданских, так и военнослужащих, находятся в работе", - говорится в тексте документа. Как заявлено в статистике, число запросов о поиске значительно возросло за последние месяцы "в связи с продолжением вооруженного конфликта, наращиванием усилий по повышению осведомленности о нашей работе, а также изменениями в системе подсчета запросов о розыске". По заявлению комитета, он получил более 420 тысяч звонков, писем и личных обращений от людей (включая повторяющиеся, поскольку люди часто звонят и пишут не один раз), разыскивающих своих родственников, которые пропали без вести или были разлучены с близкими. МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями. В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке.
https://ria.ru/20250527/donbass-2019418610.html
https://ria.ru/20250527/ruki-2019420247.html
россия
украина
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869695767_289:0:2724:1826_1920x0_80_0_0_6937c51ca2d45c2e8f7e009617b7ab77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, женева (город), валерий фадеев, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Россия, Украина, Женева (город), Валерий Фадеев, Международный комитет Красного Креста (МККК)
МККК рассказал о числе запросов о пропавших в зоне конфликта на Украине

МККК получил более 125 тыс запросов о пропавших в зоне конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) с февраля 2022 года получил более 125 тысяч запросов о поиске пропавших без вести людей в связи с конфликтом на Украине по обе стороны линии фронта, следует из статистики организации, полученной РИА Новости.
"126 тысяч запросов о розыске пропавших без вести, как гражданских, так и военнослужащих, находятся в работе", - говорится в тексте документа.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Мирошник назвал число погибших в Донбассе с весны 2014 года
27 мая, 18:28
Как заявлено в статистике, число запросов о поиске значительно возросло за последние месяцы "в связи с продолжением вооруженного конфликта, наращиванием усилий по повышению осведомленности о нашей работе, а также изменениями в системе подсчета запросов о розыске".
По заявлению комитета, он получил более 420 тысяч звонков, писем и личных обращений от людей (включая повторяющиеся, поскольку люди часто звонят и пишут не один раз), разыскивающих своих родственников, которые пропали без вести или были разлучены с близкими.
МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями.
В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Мирошник назвал число россиян погибших от рук ВСУ с февраля 2022 года
27 мая, 18:34
 
В миреРоссияУкраинаЖенева (город)Валерий ФадеевМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала