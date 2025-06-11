https://ria.ru/20250611/kolumbiya-2022143158.html

СМИ: обвиняемый в покушении на колумбийского сенатора не признал вину

СМИ: обвиняемый в покушении на колумбийского сенатора не признал вину - РИА Новости, 11.06.2025

СМИ: обвиняемый в покушении на колумбийского сенатора не признал вину

Подросток, обвиняемый в стрельбе по колумбийскому сенатору Мигелю Урибе Турбаю, во время слушаний в суде по делам несовершеннолетних заявил о своей... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T00:29:00+03:00

2025-06-11T00:29:00+03:00

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МЕХИКО, 11 июн - РИА Новости. Подросток, обвиняемый в стрельбе по колумбийскому сенатору Мигелю Урибе Турбаю, во время слушаний в суде по делам несовершеннолетних заявил о своей невиновности, сообщила радиостанция Caracol Radio. "Подсудимый категорически отверг все пункты обвинения", - говорится в сообщении на сайте Caracol. Покушение на оппозиционера Урибе Турбая, который представляет правоцентристскую партию "Демократический центр" своего однофамильца и экс-президента Альваро Урибе Велеса, произошло 7 июня во время митинга в Боготе. В результате нападения он получил тяжёлые ранения и в настоящее время находится в критическом состоянии. Прокуратура предъявила обвинения 15-летнему подростку, задержанному на месте, в покушении на убийство и незаконном владении оружием. Власти Колумбии объявили награду в размере до 780 тысяч долларов за информацию о заказчиках нападения. Федеральная прокуратура настаивает на помещении подростка в специализированное исправительное учреждение. По словам генерального прокурора Лус Адрианы Камарго, максимальный срок такой "воспитательной меры" может достигать 8 лет.

https://ria.ru/20250609/kolumbija-2021814077.html

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в мире, богота, колумбия