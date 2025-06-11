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Колокольцев оценил долю преступлений, совершаемых с помощью IT-технологий
Колокольцев оценил долю преступлений, совершаемых с помощью IT-технологий - РИА Новости, 11.06.2025
Колокольцев оценил долю преступлений, совершаемых с помощью IT-технологий
Крайне высокой в России остаётся доля деяний, совершенных с использованием IT-технологий и методов социальной инженерии, заявил глава МВД РФ Владимир... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:21:00+03:00
2025-06-11T14:21:00+03:00
2025-06-11T14:21:00+03:00
россия
владимир колокольцев
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
технологии
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Крайне высокой в России остаётся доля деяний, совершенных с использованием IT-технологий и методов социальной инженерии, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "Крайне высокой остаётся доля деяний, совершенных с использованием IT-технологий и методов социальной инженерии... Данная проблематика безусловно носит комплексный характер и не ограничивается только правоохранительной сферой", - сказал он на видео, опубликованном представителем МВД РФ Ириной Волк в Telegram-канале. Министр отметил, что применительно к таким составам органы внутренних дел вынуждены действовать постфактум, реагируя на заявления потерпевших, поэтому ключевая роль здесь должна отводиться профилактике и повышению уровня цифровой грамотности населения.
https://ria.ru/20250611/moshenniki-2022156038.html
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россия, владимир колокольцев, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии
Россия, Владимир Колокольцев, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Технологии
Колокольцев оценил долю преступлений, совершаемых с помощью IT-технологий
Колокольцев: доля совершенных с помощью IT-технологий деяний остается высокой