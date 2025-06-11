https://ria.ru/20250611/kolokoltsev-2022242189.html

Колокольцев оценил долю преступлений, совершаемых с помощью IT-технологий

Колокольцев оценил долю преступлений, совершаемых с помощью IT-технологий - РИА Новости, 11.06.2025

Колокольцев оценил долю преступлений, совершаемых с помощью IT-технологий

Крайне высокой в России остаётся доля деяний, совершенных с использованием IT-технологий и методов социальной инженерии, заявил глава МВД РФ Владимир... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:21:00+03:00

2025-06-11T14:21:00+03:00

2025-06-11T14:21:00+03:00

россия

владимир колокольцев

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

технологии

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Крайне высокой в России остаётся доля деяний, совершенных с использованием IT-технологий и методов социальной инженерии, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "Крайне высокой остаётся доля деяний, совершенных с использованием IT-технологий и методов социальной инженерии... Данная проблематика безусловно носит комплексный характер и не ограничивается только правоохранительной сферой", - сказал он на видео, опубликованном представителем МВД РФ Ириной Волк в Telegram-канале. Министр отметил, что применительно к таким составам органы внутренних дел вынуждены действовать постфактум, реагируя на заявления потерпевших, поэтому ключевая роль здесь должна отводиться профилактике и повышению уровня цифровой грамотности населения.

https://ria.ru/20250611/moshenniki-2022156038.html

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2025

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россия, владимир колокольцев, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии