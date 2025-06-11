https://ria.ru/20250611/kolbasa-2022350774.html

На Сочинском мясокомбинате объяснили ДНК свинины в колбасе "Мусульманская"

На Сочинском мясокомбинате объяснили ДНК свинины в колбасе "Мусульманская" - РИА Новости, 11.06.2025

На Сочинском мясокомбинате объяснили ДНК свинины в колбасе "Мусульманская"

Название колбасы "Молочная мусульманская" Сочинского мясокомбината является маркетинговым, ДНК свинины могла попасть в продукт с оборудования, на котором могут... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T18:54:00+03:00

2025-06-11T18:54:00+03:00

2025-06-11T18:54:00+03:00

религия

экономика

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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СОЧИ, 11 июн – РИА Новости. Название колбасы "Молочная мусульманская" Сочинского мясокомбината является маркетинговым, ДНК свинины могла попасть в продукт с оборудования, на котором могут оставаться макромолекулы, или с соседних продуктов на полке, сообщили в пресс-службе производителя после введения Россельхознадзором режима усиленного лабораторного контроля в отношении колбасной продукции компании. Ранее федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила, что ДНК свиньи было обнаружено в пробах вареной колбасы "Молочная мусульманская" от производителя АО "Сочинский мясокомбинат", собранной в одном из магазинов сети "Маяк" в Республике Северная Осетия-Алания. Во вторник Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении колбасной продукции АО "Сочинский мясокомбинат", и еще двух компаний: ОАО "Царицыно" и ООО Комбинат "Дубки". "Название колбаса "Мусульманская" является исключительно маркетинговым. В процессе производства продукта остатки макромолекулы (ДНК свинины - ред.) на оборудовании для приготовления фарша, возможное несоблюдение товарного соседства продукции из разных видов мяса на полке", - говорится в сообщении предприятия. Как сообщает Россельхознадзор, продукция сочинского производителя - вареная колбаса "Молочная Мусульманская" - должна содержать мясо птицы, а обнаруженное сырье, незаявленное производителем на маркировке, может использоваться с целью уменьшения себестоимости. Лабораторный контроль, который ввел Россельхознадзор, предполагает изучение документации, забор образцов из различных партий для лабораторных исследований и осмотр предприятия, добавили в пресс-службе производителя. В случае повторного выявления ДНК свинины на предприятии, экспорт продукции будет приостановлен.

https://ria.ru/20250517/rossiya-2017579096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), продукты, колбаса, общество, ислам, производство