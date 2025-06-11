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В Китае заявили о новых сдвигах в решении торговых проблем с США - РИА Новости, 11.06.2025
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12:25 11.06.2025 (обновлено: 12:48 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/kitay-2022211008.html
В Китае заявили о новых сдвигах в решении торговых проблем с США
В Китае заявили о новых сдвигах в решении торговых проблем с США - РИА Новости, 11.06.2025
В Китае заявили о новых сдвигах в решении торговых проблем с США
КНР и США на переговорах в Лондоне достигли нового прогресса в решении торгово-экономических проблем, заявили в министерстве коммерции КНР. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:25:00+03:00
2025-06-11T12:48:00+03:00
китай
сша
введение трампом пошлин на импорт
лондон
в мире
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ПЕКИН, 11 июн - РИА Новости. КНР и США на переговорах в Лондоне достигли нового прогресса в решении торгово-экономических проблем, заявили в министерстве коммерции КНР.Ранее Китай и США провели в Лондоне двухдневные переговоры по вопросам торговли."Стороны провели откровенный и глубокий диалог, подробно обменялись мнениями по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес… и достигли нового прогресса в решении экономических и торговых проблем обеих сторон", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте китайского ведомства.Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
https://ria.ru/20250609/tramp-2021898705.html
https://ria.ru/20250602/kitay-2020367507.html
китай
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китай, сша, введение трампом пошлин на импорт, лондон, в мире
Китай, США, Введение Трампом пошлин на импорт, Лондон, В мире
В Китае заявили о новых сдвигах в решении торговых проблем с США

Китай и США достигли новых сдвигов в решении торгово-экономических проблем

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 июн - РИА Новости. КНР и США на переговорах в Лондоне достигли нового прогресса в решении торгово-экономических проблем, заявили в министерстве коммерции КНР.
Ранее Китай и США провели в Лондоне двухдневные переговоры по вопросам торговли.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Трамп заявил, что Китай годами обворовывал США
9 июня, 22:55
"Стороны провели откровенный и глубокий диалог, подробно обменялись мнениями по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес… и достигли нового прогресса в решении экономических и торговых проблем обеих сторон", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте китайского ведомства.
Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Китай отверг обвинения США в нарушении женевских договоренностей
2 июня, 04:56
 
КитайСШАВведение Трампом пошлин на импортЛондонВ мире
 
 
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