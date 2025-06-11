https://ria.ru/20250611/kitay-2022211008.html

В Китае заявили о новых сдвигах в решении торговых проблем с США

В Китае заявили о новых сдвигах в решении торговых проблем с США - РИА Новости, 11.06.2025

В Китае заявили о новых сдвигах в решении торговых проблем с США

КНР и США на переговорах в Лондоне достигли нового прогресса в решении торгово-экономических проблем, заявили в министерстве коммерции КНР. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:25:00+03:00

2025-06-11T12:25:00+03:00

2025-06-11T12:48:00+03:00

китай

сша

введение трампом пошлин на импорт

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ПЕКИН, 11 июн - РИА Новости. КНР и США на переговорах в Лондоне достигли нового прогресса в решении торгово-экономических проблем, заявили в министерстве коммерции КНР.Ранее Китай и США провели в Лондоне двухдневные переговоры по вопросам торговли."Стороны провели откровенный и глубокий диалог, подробно обменялись мнениями по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес… и достигли нового прогресса в решении экономических и торговых проблем обеих сторон", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте китайского ведомства.Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

https://ria.ru/20250609/tramp-2021898705.html

https://ria.ru/20250602/kitay-2020367507.html

китай

сша

лондон

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китай, сша, введение трампом пошлин на импорт, лондон, в мире