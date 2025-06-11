https://ria.ru/20250611/kirshner-2022156624.html

Киршнер попросила суд разрешить ей отбывать тюремный срок дома

Киршнер попросила суд разрешить ей отбывать тюремный срок дома - РИА Новости, 11.06.2025

Киршнер попросила суд разрешить ей отбывать тюремный срок дома

Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер, приговоренная за коррупцию к шести годам тюрьмы, попросила суд разрешить ей отбывать наказание дома, сообщила газета... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T06:29:00+03:00

2025-06-11T06:29:00+03:00

2025-06-11T06:29:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн - РИА Новости. Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер, приговоренная за коррупцию к шести годам тюрьмы, попросила суд разрешить ей отбывать наказание дома, сообщила газета Clarín. "Адвокат Киршнер Карлос Беральди попросил судью Хорхе Горини, ответственного за то, чтобы приговор был исполнен, разрешить отбывать срок дома", - отмечает СМИ. Представитель экс-президента попросил судью не надевать на его клиентку электронный браслет, а также оставить ее под охраной. Адвокат напомнил, что на Киршнер было совершено покушение в сентябре 2022 года. Юрист, член коллегии адвокатов Буэнос-Айреса Флавио Андрес Гарисоаин сообщил РИА Новости, что Киршнер, которой в феврале этого года исполнилось 72 года, имеет право попросить заменить тюрьму на отбывание срока дома из-за ее возраста, но решение зависит от судей. Верховный суд Аргентины во вторник подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Киршнер к шестилетнему сроку по делу о коррупции. Суд также запретил Киршнер пожизненно занимать госдолжности.

https://ria.ru/20250611/argentina-2022155082.html

https://ria.ru/20250611/kirshner-2022143918.html

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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)