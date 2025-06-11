https://ria.ru/20250611/kirshner-2022153906.html

Сторонники Киршнер разгромили парковку аргентинского телеканала

Сторонники Киршнер разгромили парковку аргентинского телеканала - РИА Новости, 11.06.2025

Сторонники Киршнер разгромили парковку аргентинского телеканала

Крупный телеканал Аргентины Todo Noticias сообщил, что сторонники экс-президента Аргентины Кристины Киршнер, приговоренной судом к шестилетнему заключению,... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T05:19:00+03:00

2025-06-11T05:19:00+03:00

2025-06-11T05:19:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн - РИА Новости. Крупный телеканал Аргентины Todo Noticias сообщил, что сторонники экс-президента Аргентины Кристины Киршнер, приговоренной судом к шестилетнему заключению, разгромили парковку канала. СМИ является оппозиционным по отношению к Киршнер и всегда выступает с критикой в ее адрес. Верховный суд Аргентины во вторник подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Киршнер к шестилетнему сроку по делу о коррупции. Суд также запретил Киршнер пожизненно занимать госдолжности. После этого сотни сторонников экс-президента собрались у здания возглавляемой ею партии и у дома, где она проживает. Когда толпа начала расходиться, группа манифестантов оказалась поблизости у здания, где расположены телеканалы TN (Todo Noticias и Trece (13). "Группа людей прорвалась в здание, разбила стекла и телевизоры (висевшие на стенах - ред), повредила автомобили", - отмечает СМИ. На месте работает полиция.

https://ria.ru/20250611/kirshner-2022143918.html

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