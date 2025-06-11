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Сторонники Киршнер разгромили парковку аргентинского телеканала - РИА Новости, 11.06.2025
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05:19 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/kirshner-2022153906.html
Сторонники Киршнер разгромили парковку аргентинского телеканала
Сторонники Киршнер разгромили парковку аргентинского телеканала - РИА Новости, 11.06.2025
Сторонники Киршнер разгромили парковку аргентинского телеканала
Крупный телеканал Аргентины Todo Noticias сообщил, что сторонники экс-президента Аргентины Кристины Киршнер, приговоренной судом к шестилетнему заключению,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T05:19:00+03:00
2025-06-11T05:19:00+03:00
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн - РИА Новости. Крупный телеканал Аргентины Todo Noticias сообщил, что сторонники экс-президента Аргентины Кристины Киршнер, приговоренной судом к шестилетнему заключению, разгромили парковку канала. СМИ является оппозиционным по отношению к Киршнер и всегда выступает с критикой в ее адрес. Верховный суд Аргентины во вторник подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Киршнер к шестилетнему сроку по делу о коррупции. Суд также запретил Киршнер пожизненно занимать госдолжности. После этого сотни сторонников экс-президента собрались у здания возглавляемой ею партии и у дома, где она проживает. Когда толпа начала расходиться, группа манифестантов оказалась поблизости у здания, где расположены телеканалы TN (Todo Noticias и Trece (13). "Группа людей прорвалась в здание, разбила стекла и телевизоры (висевшие на стенах - ред), повредила автомобили", - отмечает СМИ. На месте работает полиция.
https://ria.ru/20250611/kirshner-2022143918.html
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в мире, аргентина
В мире, Аргентина
Сторонники Киршнер разгромили парковку аргентинского телеканала

Сторонники Киршнер разгромили парковку аргентинского телеканала TN

© AP Photo / Natacha PisarenkoКристина Киршнер
Кристина Киршнер - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Кристина Киршнер. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн - РИА Новости. Крупный телеканал Аргентины Todo Noticias сообщил, что сторонники экс-президента Аргентины Кристины Киршнер, приговоренной судом к шестилетнему заключению, разгромили парковку канала.
СМИ является оппозиционным по отношению к Киршнер и всегда выступает с критикой в ее адрес.
Кристина Киршнер - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
СМИ: Киршнер дали пять дней на явку в суд для начала отбывания срока
00:51
Верховный суд Аргентины во вторник подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Киршнер к шестилетнему сроку по делу о коррупции. Суд также запретил Киршнер пожизненно занимать госдолжности.
После этого сотни сторонников экс-президента собрались у здания возглавляемой ею партии и у дома, где она проживает.
Когда толпа начала расходиться, группа манифестантов оказалась поблизости у здания, где расположены телеканалы TN (Todo Noticias и Trece (13).
"Группа людей прорвалась в здание, разбила стекла и телевизоры (висевшие на стенах - ред), повредила автомобили", - отмечает СМИ.
На месте работает полиция.
Кристина Киршнер - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Киршнер может попросить заменить тюрьму на отбывание срока дома
00:37
 
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