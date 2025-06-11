https://ria.ru/20250611/kirshner-2022146109.html

Киршнер прокомментировала обвинительный приговор суда

Киршнер прокомментировала обвинительный приговор суда - РИА Новости, 11.06.2025

Киршнер прокомментировала обвинительный приговор суда

Приговоренная к шести годам за коррупцию экс-президент Аргентины Кристина Киршнер назвала решение суда ограничением избирательных прав. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T02:01:00+03:00

2025-06-11T02:01:00+03:00

2025-06-11T02:01:00+03:00

в мире

аргентина

буэнос-айрес (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн - РИА Новости. Приговоренная к шести годам за коррупцию экс-президент Аргентины Кристина Киршнер назвала решение суда ограничением избирательных прав. "Сегодняшняя Аргентина не перестает нас удивлять. Сначала ограничения на зарплату, которое наложило правительство Хавьера Милея, теперь судьи добавляют ограничения на народное голосование", - сказала Киршнер, выступая перед сторонниками. Верховный суд Аргентины во вторник подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Киршнер к шестилетнему сроку по делу о коррупции. Суд также запретил Киршнер пожизненно занимать госдолжности. Несколько дней назад она заявила, что намерена баллотироваться в депутаты провинции Буэнос-Айрес. "Быть заключенной - это почти историческое признание политического и персонального достоинства", - добавила она.

https://ria.ru/20250611/kirshner-2022143918.html

аргентина

буэнос-айрес (город)

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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)