Рейтинг@Mail.ru
Киршнер прокомментировала обвинительный приговор суда - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:01 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/kirshner-2022146109.html
Киршнер прокомментировала обвинительный приговор суда
Киршнер прокомментировала обвинительный приговор суда - РИА Новости, 11.06.2025
Киршнер прокомментировала обвинительный приговор суда
Приговоренная к шести годам за коррупцию экс-президент Аргентины Кристина Киршнер назвала решение суда ограничением избирательных прав. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T02:01:00+03:00
2025-06-11T02:01:00+03:00
в мире
аргентина
буэнос-айрес (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813926292_0:91:2722:1622_1920x0_80_0_0_7c7770866efe80c50c6c0ba5a150b09a.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн - РИА Новости. Приговоренная к шести годам за коррупцию экс-президент Аргентины Кристина Киршнер назвала решение суда ограничением избирательных прав. "Сегодняшняя Аргентина не перестает нас удивлять. Сначала ограничения на зарплату, которое наложило правительство Хавьера Милея, теперь судьи добавляют ограничения на народное голосование", - сказала Киршнер, выступая перед сторонниками. Верховный суд Аргентины во вторник подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Киршнер к шестилетнему сроку по делу о коррупции. Суд также запретил Киршнер пожизненно занимать госдолжности. Несколько дней назад она заявила, что намерена баллотироваться в депутаты провинции Буэнос-Айрес. "Быть заключенной - это почти историческое признание политического и персонального достоинства", - добавила она.
https://ria.ru/20250611/kirshner-2022143918.html
аргентина
буэнос-айрес (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813926292_438:0:2722:1713_1920x0_80_0_0_6b2c4e9ef91fc1bed6aab9dc26dc7e11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
Киршнер прокомментировала обвинительный приговор суда

Киршнер назвала приговор суда ограничением избирательных прав

© AP Photo / Natacha PisarenkoКристина Киршнер
Кристина Киршнер - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Кристина Киршнер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн - РИА Новости. Приговоренная к шести годам за коррупцию экс-президент Аргентины Кристина Киршнер назвала решение суда ограничением избирательных прав.
"Сегодняшняя Аргентина не перестает нас удивлять. Сначала ограничения на зарплату, которое наложило правительство Хавьера Милея, теперь судьи добавляют ограничения на народное голосование", - сказала Киршнер, выступая перед сторонниками.
Верховный суд Аргентины во вторник подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Киршнер к шестилетнему сроку по делу о коррупции. Суд также запретил Киршнер пожизненно занимать госдолжности. Несколько дней назад она заявила, что намерена баллотироваться в депутаты провинции Буэнос-Айрес.
"Быть заключенной - это почти историческое признание политического и персонального достоинства", - добавила она.
Кристина Киршнер - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
СМИ: Киршнер дали пять дней на явку в суд для начала отбывания срока
00:51
 
В миреАргентинаБуэнос-Айрес (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала