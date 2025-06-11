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Киршнер может попросить заменить тюрьму на отбывание срока дома - РИА Новости, 11.06.2025
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00:37 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/kirshner-2022143444.html
Киршнер может попросить заменить тюрьму на отбывание срока дома
Киршнер может попросить заменить тюрьму на отбывание срока дома - РИА Новости, 11.06.2025
Киршнер может попросить заменить тюрьму на отбывание срока дома
Приговоренная к шести годам заключения по делу о коррупции экс-президент Аргентины Кристина Киршнер имеет право попросить заменить тюрьму на отбывание срока... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T00:37:00+03:00
2025-06-11T00:37:00+03:00
в мире
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн - РИА Новости. Приговоренная к шести годам заключения по делу о коррупции экс-президент Аргентины Кристина Киршнер имеет право попросить заменить тюрьму на отбывание срока дома, сообщил РИА Новости юрист, член коллегии адвокатов Буэнос-Айреса Флавио Андрес Гарисоаин. "Если (приговоренному) больше 70 лет (Кристине Киршнер 72 года - ред), он может попросить об отбывании срока наказания дома. Но на первом этапе (приговоренный) должен начать отбывать наказание в одном из пенитенциарных центров. Только после этого она (Киршнер - ред.) сможет попросить об отбывании срока дома", - сказал юрист. Он добавил, что разрешение на отбывание срока дома не является автоматическим и зависит от судей. Верховный суд Аргентины во вторник подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Киршнер к шестилетнему сроку по делу о коррупции, сообщил телеканал TN. Суд также запретил Киршнер пожизненно занимать госдолжности. Несколько дней назад она заявила, что намерена баллотироваться в депутаты провинции Буэнос-Айрес. Киршнер признана виновной в нарушении при предоставлении концессии на дорожные работы в провинции Санта-Крус на юге страны.
https://ria.ru/20250321/kirshner-2006600588.html
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
Киршнер может попросить заменить тюрьму на отбывание срока дома

Юрист Гарисоаин: Киршнер может попросить заменить тюрьму на отбывание срока дома

© РИА Новости / Александр СоловскийКристина Киршнер
Кристина Киршнер - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Александр Соловский
Кристина Киршнер. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн - РИА Новости. Приговоренная к шести годам заключения по делу о коррупции экс-президент Аргентины Кристина Киршнер имеет право попросить заменить тюрьму на отбывание срока дома, сообщил РИА Новости юрист, член коллегии адвокатов Буэнос-Айреса Флавио Андрес Гарисоаин.
"Если (приговоренному) больше 70 лет (Кристине Киршнер 72 года - ред), он может попросить об отбывании срока наказания дома. Но на первом этапе (приговоренный) должен начать отбывать наказание в одном из пенитенциарных центров. Только после этого она (Киршнер - ред.) сможет попросить об отбывании срока дома", - сказал юрист.
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Он добавил, что разрешение на отбывание срока дома не является автоматическим и зависит от судей.
Верховный суд Аргентины во вторник подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Киршнер к шестилетнему сроку по делу о коррупции, сообщил телеканал TN. Суд также запретил Киршнер пожизненно занимать госдолжности. Несколько дней назад она заявила, что намерена баллотироваться в депутаты провинции Буэнос-Айрес.
Киршнер признана виновной в нарушении при предоставлении концессии на дорожные работы в провинции Санта-Крус на юге страны.
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