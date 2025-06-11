https://ria.ru/20250611/kirshner-2022143444.html

Киршнер может попросить заменить тюрьму на отбывание срока дома

Киршнер может попросить заменить тюрьму на отбывание срока дома - РИА Новости, 11.06.2025

Киршнер может попросить заменить тюрьму на отбывание срока дома

Приговоренная к шести годам заключения по делу о коррупции экс-президент Аргентины Кристина Киршнер имеет право попросить заменить тюрьму на отбывание срока... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T00:37:00+03:00

2025-06-11T00:37:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн - РИА Новости. Приговоренная к шести годам заключения по делу о коррупции экс-президент Аргентины Кристина Киршнер имеет право попросить заменить тюрьму на отбывание срока дома, сообщил РИА Новости юрист, член коллегии адвокатов Буэнос-Айреса Флавио Андрес Гарисоаин. "Если (приговоренному) больше 70 лет (Кристине Киршнер 72 года - ред), он может попросить об отбывании срока наказания дома. Но на первом этапе (приговоренный) должен начать отбывать наказание в одном из пенитенциарных центров. Только после этого она (Киршнер - ред.) сможет попросить об отбывании срока дома", - сказал юрист. Он добавил, что разрешение на отбывание срока дома не является автоматическим и зависит от судей. Верховный суд Аргентины во вторник подтвердил приговор нижестоящей инстанции, осудившей экс-президента Киршнер к шестилетнему сроку по делу о коррупции, сообщил телеканал TN. Суд также запретил Киршнер пожизненно занимать госдолжности. Несколько дней назад она заявила, что намерена баллотироваться в депутаты провинции Буэнос-Айрес. Киршнер признана виновной в нарушении при предоставлении концессии на дорожные работы в провинции Санта-Крус на юге страны.

https://ria.ru/20250321/kirshner-2006600588.html

https://ria.ru/20250217/fernandes-1999933402.html

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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)