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"Суровая реальность": в Киеве придумали, как набрать в ВСУ миллионы солдат

"Суровая реальность": в Киеве придумали, как набрать в ВСУ миллионы солдат - РИА Новости, 11.06.2025

"Суровая реальность": в Киеве придумали, как набрать в ВСУ миллионы солдат

Большие потери среди боевиков ВСУ и рост дезертирства с поле боя заставляют Киев задуматься о мобилизации женщин в ряды украинской армии, пишет немецкая газета... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T02:12:00+03:00

2025-06-11T02:12:00+03:00

2025-06-11T02:14:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Большие потери среди боевиков ВСУ и рост дезертирства с поле боя заставляют Киев задуматься о мобилизации женщин в ряды украинской армии, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."В связи с нехваткой личного состава на фронте протяженностью более 1200 километров и структурными проблемами в украинских вооруженных силах в Киеве все чаще звучат призывы к расширению призыва, в том числе для женщин призывного возраста", — говорится в материале.Издание указывает, что призывы к мобилизации женщин стали предметом "горячих дискуссий" на Украине еще три года назад."Если военная ситуация продолжит ухудшаться, дискуссия о женщинах на фронте может быстро превратиться из теоретической возможности в суровую реальность", — резюмирует автор.В прошлое воскресенье глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила, что все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации.Ранее издание "Страна.ua" сообщало о том, что одновременно с планом мобилизации существует план по сбору взяток для передачи денег вышестоящему руководству. При этом карьера начальников военкоматов напрямую зависит от выполнения как минимум одного из этих двух планов.Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 28 января заявлял, что привлечение добровольцев в возрасте 18-25 лет указывает на нехватку военнослужащих в рядах ВСУ. Главком ВСУ Александр Сырский 19 января признал, что проводимая на Украине мобилизация не покрывает потребности войск. Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко ранее заявлял, что катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить является основной проблемой для украинских войск.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250610/plennyj-2021947278.html

https://ria.ru/20250610/vsu-2021916410.html

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в мире, украина, киев, федор вениславский, александр сырский, вооруженные силы украины, страна.ua, верховная рада украины