Рейтинг@Mail.ru
"Суровая реальность": в Киеве придумали, как набрать в ВСУ миллионы солдат - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:12 11.06.2025 (обновлено: 02:14 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/kiev-2022146414.html
"Суровая реальность": в Киеве придумали, как набрать в ВСУ миллионы солдат
"Суровая реальность": в Киеве придумали, как набрать в ВСУ миллионы солдат - РИА Новости, 11.06.2025
"Суровая реальность": в Киеве придумали, как набрать в ВСУ миллионы солдат
Большие потери среди боевиков ВСУ и рост дезертирства с поле боя заставляют Киев задуматься о мобилизации женщин в ряды украинской армии, пишет немецкая газета... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T02:12:00+03:00
2025-06-11T02:14:00+03:00
в мире
украина
киев
федор вениславский
александр сырский
вооруженные силы украины
страна.ua
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004745539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2ce8ff24e1dae5ce2ab7f1d0dd02a7c.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Большие потери среди боевиков ВСУ и рост дезертирства с поле боя заставляют Киев задуматься о мобилизации женщин в ряды украинской армии, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."В связи с нехваткой личного состава на фронте протяженностью более 1200 километров и структурными проблемами в украинских вооруженных силах в Киеве все чаще звучат призывы к расширению призыва, в том числе для женщин призывного возраста", — говорится в материале.Издание указывает, что призывы к мобилизации женщин стали предметом "горячих дискуссий" на Украине еще три года назад."Если военная ситуация продолжит ухудшаться, дискуссия о женщинах на фронте может быстро превратиться из теоретической возможности в суровую реальность", — резюмирует автор.В прошлое воскресенье глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила, что все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации.Ранее издание "Страна.ua" сообщало о том, что одновременно с планом мобилизации существует план по сбору взяток для передачи денег вышестоящему руководству. При этом карьера начальников военкоматов напрямую зависит от выполнения как минимум одного из этих двух планов.Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 28 января заявлял, что привлечение добровольцев в возрасте 18-25 лет указывает на нехватку военнослужащих в рядах ВСУ. Главком ВСУ Александр Сырский 19 января признал, что проводимая на Украине мобилизация не покрывает потребности войск. Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко ранее заявлял, что катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить является основной проблемой для украинских войск.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250610/plennyj-2021947278.html
https://ria.ru/20250610/vsu-2021916410.html
https://ria.ru/20250610/sever-2021983734.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004745539_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_b674d2abf86b42a824d8b70873be6e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, федор вениславский, александр сырский, вооруженные силы украины, страна.ua, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Федор Вениславский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Страна.ua, Верховная Рада Украины
"Суровая реальность": в Киеве придумали, как набрать в ВСУ миллионы солдат

BZ: на Украине все чаще начали говорить о мобилизации женщин в ВСУ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Большие потери среди боевиков ВСУ и рост дезертирства с поле боя заставляют Киев задуматься о мобилизации женщин в ряды украинской армии, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"В связи с нехваткой личного состава на фронте протяженностью более 1200 километров и структурными проблемами в украинских вооруженных силах в Киеве все чаще звучат призывы к расширению призыва, в том числе для женщин призывного возраста", — говорится в материале.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
ВСУ приказывают добивать украинских солдат, рассказал пленный
Вчера, 10:09
Издание указывает, что призывы к мобилизации женщин стали предметом "горячих дискуссий" на Украине еще три года назад.
"Если военная ситуация продолжит ухудшаться, дискуссия о женщинах на фронте может быстро превратиться из теоретической возможности в суровую реальность", — резюмирует автор.
В прошлое воскресенье глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила, что все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации.
Ранее издание "Страна.ua" сообщало о том, что одновременно с планом мобилизации существует план по сбору взяток для передачи денег вышестоящему руководству. При этом карьера начальников военкоматов напрямую зависит от выполнения как минимум одного из этих двух планов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Пленный рассказал о мобилизации негодных к службе в ВСУ
Вчера, 04:14
Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 28 января заявлял, что привлечение добровольцев в возрасте 18-25 лет указывает на нехватку военнослужащих в рядах ВСУ. Главком ВСУ Александр Сырский 19 января признал, что проводимая на Украине мобилизация не покрывает потребности войск. Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко ранее заявлял, что катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить является основной проблемой для украинских войск.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Вчера, 12:58
 
В миреУкраинаКиевФедор ВениславскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныСтрана.uaВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала