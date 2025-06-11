https://ria.ru/20250611/khudozhnitsa-2022264145.html
В Самаре вынесли приговор художнице за госизмену
В Самаре вынесли приговор художнице за госизмену - РИА Новости, 11.06.2025
В Самаре вынесли приговор художнице за госизмену
Самарский областной суд назначил 20 лет колонии художнице Ирине Измайловой за госизмену, а также изготовление и хранение взрывчатых веществ для украинских... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:19:00+03:00
2025-06-11T15:19:00+03:00
2025-06-11T15:44:00+03:00
самарская область
молдавия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Самарский областной суд назначил 20 лет колонии художнице Ирине Измайловой за госизмену, а также изготовление и хранение взрывчатых веществ для украинских спецслужб, сообщила РИА Новости ее адвокат Евгения Рыжкова. "Приговор (Самарского областного суда - ред.) - 20 лет колонии, плюс 1 год 6 месяцев ограничения свободы со штрафом в 250 тысяч рублей. Признали виновной по всем статьям. Приговор будем обжаловать", - сказала адвокат, отвечая на вопрос РИА Новости о приговоре ее подзащитной Измайловой. Гособвинение запрашивало для Измайловой 24 года лишения свободы, уточнила Рыжкова. Позже Самарский областной суд подтвердил в своем Telegram-канале информацию о приговоре Измайловой. В сообщении указано, что за совершение преступлений, предусмотренных тремя статьями УК, она будет отбывать 20 лет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.Ранее ФСБ сообщила, что в Самарской области задержаны двое россиян, участвовавших в диверсиях, их завербовали и подготовили в Молдавии спецслужбы Украины. Среди задержанных – Измайлова И.О., 1989 года рождения, причастная к подготовке диверсий с использованием самодельных взрывных устройств на объектах оборонного комплекса. По данным ФСБ, в 2022 году ее завербовали в Молдавии, угрожая насилием в отношении близких родственников, проживающих на Украине. Против Измайловой было возбуждено дело по статьям о госизмене, незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. В августе 2024 года Рыжкова сообщала РИА Новости, что после изготовления взрывчатых веществ ее подзащитная одумалась и уничтожила их. В 2023 году у девушки изъяли стол, на котором она изготавливала взрывчатку, и обнаружили на нем 0,25 грамма взрывчатого вещества. После этого было возбуждено дело о хранении взрывчатых веществ, уточняла Рыжкова. Адвокат сообщала, что на закрытых заседаниях в Самарском областном суде ее подзащитная признавала вину только в изготовлении взрывчатых веществ. По данным из открытых источников, у Измайловой была художественная мастерская. В своей группе в соцсети "ВКонтакте" она размещала собственные иллюстрации и портреты. На сайте Добро.рф указано, что Измайловой 36 лет, она является волонтером.
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, молдавия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Самарская область, Молдавия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
В Самаре вынесли приговор художнице за госизмену
Суд Самары назначил художнице 20 лет колонии по трем статьям, включая госизмену
САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Самарский областной суд назначил 20 лет колонии художнице Ирине Измайловой за госизмену, а также изготовление и хранение взрывчатых веществ для украинских спецслужб, сообщила РИА Новости ее адвокат Евгения Рыжкова.
"Приговор (Самарского областного суда - ред.) - 20 лет колонии, плюс 1 год 6 месяцев ограничения свободы со штрафом в 250 тысяч рублей. Признали виновной по всем статьям. Приговор будем обжаловать", - сказала адвокат, отвечая на вопрос РИА Новости о приговоре ее подзащитной Измайловой.
Гособвинение запрашивало для Измайловой 24 года лишения свободы, уточнила Рыжкова
.
Позже Самарский областной суд подтвердил в своем Telegram-канале информацию о приговоре Измайловой. В сообщении указано, что за совершение преступлений, предусмотренных тремя статьями УК, она будет отбывать 20 лет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее ФСБ
сообщила, что в Самарской области
задержаны двое россиян, участвовавших в диверсиях, их завербовали и подготовили в Молдавии
спецслужбы Украины
. Среди задержанных – Измайлова И.О., 1989 года рождения, причастная к подготовке диверсий с использованием самодельных взрывных устройств на объектах оборонного комплекса. По данным ФСБ, в 2022 году ее завербовали в Молдавии, угрожая насилием в отношении близких родственников, проживающих на Украине. Против Измайловой было возбуждено дело по статьям о госизмене, незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
В августе 2024 года Рыжкова сообщала РИА Новости, что после изготовления взрывчатых веществ ее подзащитная одумалась и уничтожила их. В 2023 году у девушки изъяли стол, на котором она изготавливала взрывчатку, и обнаружили на нем 0,25 грамма взрывчатого вещества. После этого было возбуждено дело о хранении взрывчатых веществ, уточняла Рыжкова.
Адвокат сообщала, что на закрытых заседаниях в Самарском областном суде ее подзащитная признавала вину только в изготовлении взрывчатых веществ.
По данным из открытых источников, у Измайловой была художественная мастерская. В своей группе в соцсети "ВКонтакте" она размещала собственные иллюстрации и портреты. На сайте Добро.рф указано, что Измайловой 36 лет, она является волонтером.