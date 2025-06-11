https://ria.ru/20250611/khram-2022151319.html

В оскверненном ВСУ храме в Курской области замироточила икона

В оскверненном ВСУ храме в Курской области замироточила икона - РИА Новости, 11.06.2025

В оскверненном ВСУ храме в Курской области замироточила икона

Икона Богоматери начала мироточить в оскверненном ВСУ храме Иоана Предтечи в селе Махновка Курской области, рассказал РИА Новости фронтовой священник – помощник РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T04:17:00+03:00

2025-06-11T04:17:00+03:00

2025-06-11T08:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

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КУРСК, 11 июн — РИА Новости. Икона Богоматери начала мироточить в оскверненном ВСУ храме Иоана Предтечи в селе Махновка Курской области, рассказал РИА Новости фронтовой священник – помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко. Корреспондент РИА Новости записал на видео происходящее с иконой. "У нас очень много таких случаев, когда мироточат иконы. Вот она, плачет, видите? Тут уже задумаешься, почему это все происходило. Из глаз Божьей Матери истекает миро, плачет образ", — указал Зинченко на образ Богоматери. В период оккупации населенного пункта ВСУ церковь Иоана Предтечи подверглась осквернению. Боевики ВСУ устроили отхожее место в алтаре, иконостас был прострелен, нанесены повреждения иконам. Украинские военнослужащие использовали храм для ночлега. Ранее Зинченко сообщил РИА Новости, что ВСУ подвергли обстрелам практически все храмы Суджанского церковного округа, некоторые из которых оказались разрушены. Среди них были храмы, признанные объектами культурного наследия. При этом, в частности, были обстреляны храмы в селах Борки, Уланок, Черкасское Поречное, Казачьей Локне, два храма в Малой Локне, храм в Погребках. Храмы в Малой Локне в селе и в женской колонии были разрушены, как и храмы в Погребках и Черкасском Поречном. Повреждены купола храма в Уланке, повреждены храмы в Борках и Заолешках, на других храмах тоже есть повреждения и следы обстрелов.

https://ria.ru/20250606/prestupleniya-2021224830.html

https://ria.ru/20250606/vsu-2021210462.html

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Фронтовой священник: икона Богоматери начала мироточить в оскверненном ВСУ храме в Курской области Икона Богоматери начала мироточить в осквернённом ВСУ храме Иоана Предтечи в селе Махновка Курской области, рассказал РИА Новости фронтовой священник – помощник начальника управления ФСИН по региону протоиерей Александр Зинченко 2025-06-11T04:17 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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курская область, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)