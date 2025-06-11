Рейтинг@Mail.ru
В оскверненном ВСУ храме в Курской области замироточила икона - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:17 11.06.2025 (обновлено: 08:51 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/khram-2022151319.html
В оскверненном ВСУ храме в Курской области замироточила икона
В оскверненном ВСУ храме в Курской области замироточила икона - РИА Новости, 11.06.2025
В оскверненном ВСУ храме в Курской области замироточила икона
Икона Богоматери начала мироточить в оскверненном ВСУ храме Иоана Предтечи в селе Махновка Курской области, рассказал РИА Новости фронтовой священник – помощник РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T04:17:00+03:00
2025-06-11T08:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022163107_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_35f6df35f686021bf1859812ea81a89e.jpg
КУРСК, 11 июн — РИА Новости. Икона Богоматери начала мироточить в оскверненном ВСУ храме Иоана Предтечи в селе Махновка Курской области, рассказал РИА Новости фронтовой священник – помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко. Корреспондент РИА Новости записал на видео происходящее с иконой. "У нас очень много таких случаев, когда мироточат иконы. Вот она, плачет, видите? Тут уже задумаешься, почему это все происходило. Из глаз Божьей Матери истекает миро, плачет образ", — указал Зинченко на образ Богоматери. В период оккупации населенного пункта ВСУ церковь Иоана Предтечи подверглась осквернению. Боевики ВСУ устроили отхожее место в алтаре, иконостас был прострелен, нанесены повреждения иконам. Украинские военнослужащие использовали храм для ночлега. Ранее Зинченко сообщил РИА Новости, что ВСУ подвергли обстрелам практически все храмы Суджанского церковного округа, некоторые из которых оказались разрушены. Среди них были храмы, признанные объектами культурного наследия. При этом, в частности, были обстреляны храмы в селах Борки, Уланок, Черкасское Поречное, Казачьей Локне, два храма в Малой Локне, храм в Погребках. Храмы в Малой Локне в селе и в женской колонии были разрушены, как и храмы в Погребках и Черкасском Поречном. Повреждены купола храма в Уланке, повреждены храмы в Борках и Заолешках, на других храмах тоже есть повреждения и следы обстрелов.
https://ria.ru/20250606/prestupleniya-2021224830.html
https://ria.ru/20250606/vsu-2021210462.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Фронтовой священник: икона Богоматери начала мироточить в оскверненном ВСУ храме в Курской области
Икона Богоматери начала мироточить в осквернённом ВСУ храме Иоана Предтечи в селе Махновка Курской области, рассказал РИА Новости фронтовой священник – помощник начальника управления ФСИН по региону протоиерей Александр Зинченко
2025-06-11T04:17
true
PT0M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022163107_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7401e53e12f875a163a26381479e7724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В оскверненном ВСУ храме в Курской области замироточила икона

В оскверненном ВСУ храме Курской области начала мироточить икона Богоматери

Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 11 июн — РИА Новости. Икона Богоматери начала мироточить в оскверненном ВСУ храме Иоана Предтечи в селе Махновка Курской области, рассказал РИА Новости фронтовой священник – помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко.
Корреспондент РИА Новости записал на видео происходящее с иконой.
Военнослужащий у церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Жительница Курской области рассказала, как ВСУ издевались над иконой
6 июня, 05:59
"У нас очень много таких случаев, когда мироточат иконы. Вот она, плачет, видите? Тут уже задумаешься, почему это все происходило. Из глаз Божьей Матери истекает миро, плачет образ", — указал Зинченко на образ Богоматери.
В период оккупации населенного пункта ВСУ церковь Иоана Предтечи подверглась осквернению. Боевики ВСУ устроили отхожее место в алтаре, иконостас был прострелен, нанесены повреждения иконам. Украинские военнослужащие использовали храм для ночлега.
Ранее Зинченко сообщил РИА Новости, что ВСУ подвергли обстрелам практически все храмы Суджанского церковного округа, некоторые из которых оказались разрушены. Среди них были храмы, признанные объектами культурного наследия. При этом, в частности, были обстреляны храмы в селах Борки, Уланок, Черкасское Поречное, Казачьей Локне, два храма в Малой Локне, храм в Погребках. Храмы в Малой Локне в селе и в женской колонии были разрушены, как и храмы в Погребках и Черкасском Поречном. Повреждены купола храма в Уланке, повреждены храмы в Борках и Заолешках, на других храмах тоже есть повреждения и следы обстрелов.
Церковь Илии Пророка в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
ВСУ оскверняли святыни в Курской области, заявил священник
6 июня, 01:23
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала