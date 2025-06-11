https://ria.ru/20250611/izrail-2022394496.html

Израиль заявил о ликвидации боевика "Хезболлы" в Ливане

Израиль заявил о ликвидации боевика "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 11.06.2025

Израиль заявил о ликвидации боевика "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации бойца сил "Радван" ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T23:53:00+03:00

2025-06-11T23:53:00+03:00

2025-06-11T23:53:00+03:00

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила о ликвидации бойца сил "Радван" ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. "Армия обороны Израиля нанесла удар и уничтожила террориста сил "Радван" из группировки "Хезболлах" в районе Бейт-Лиф на юге Ливана", - говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ЦАХАЛ.

https://ria.ru/20250611/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)