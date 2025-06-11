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Израиль заявил о ликвидации боевика "Хезболлы" в Ливане
Израиль заявил о ликвидации боевика "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 11.06.2025
Израиль заявил о ликвидации боевика "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации бойца сил "Радван" ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T23:53:00+03:00
2025-06-11T23:53:00+03:00
2025-06-11T23:53:00+03:00
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила о ликвидации бойца сил "Радван" ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. "Армия обороны Израиля нанесла удар и уничтожила террориста сил "Радван" из группировки "Хезболлах" в районе Бейт-Лиф на юге Ливана", - говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ЦАХАЛ.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль заявил о ликвидации боевика "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ заявила о ликвидации бойца "Хезболлах" на юге Ливана